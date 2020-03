Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : entre gains limités et pertes modérées Cercle Finance • 25/03/2020 à 16:44









(CercleFinance.com) - Wall Street évolue sur une note indécise mercredi, marquant une pause au lendemain de sa plus forte hausse en une séance depuis 1933, dans la foulée de l'approbation par le Congrès du plan de relance de l'économie destiné à faire face à l'épidémie de coronavirus. A l'approche de la mi-journée, le Dow Jones avance ainsi de 2,7% à 21,270.5 points, tandis que le Nasdaq Composite recule de 0,2% à 7405,7 points. Les principaux indices naviguent depuis le début de la matinée entre gains limités et pertes modérées, les investisseurs se demandant si des points bas ont enfin été touchés après la violente correction des dernières semaines. Les marchés connaissent depuis quelques jours une accalmie due au train de mesures historiques prises à la fois par la Réserve fédérale et les dirigeants politiques américains. Le vote, lors de la nuit dernière, d'un vaste plan de soutien à l'économie américaine de quelque 2.000 milliards de dollars semble néanmoins rentrer dans la catégorie du 'fait accompli'. Autre motif de prudence, la décision de l'administration américaine de ne pas faire appliquer un confinement généralisé se trouve de plus en plus contestée. 'L'OMS a lancé un avertissement indirect aux Etats-Unis, indiquant que le territoire américain avait le potentiel pour devenir 'le nouvel épicentre' du coronavirus', souligne Alexandre Baradez, le responsable des analyses marchés chez IG France Pour le stratège, cette décision risque de déboucher sur une flambée du nombre de cas, qui pourrait coûter beaucoup plus cher à l'économie américaine et entraîner une nouvelle poussée de fièvre sur les marchés. Dans l'immédiat, le Dow Jones est surtout soutenu par Boeing, qui voit son cours de Bourse bondir de 31% suite au feu vert au plan de soutien à l'économie de la Maison Blanche, qui comprend une manne non négligeable (25 milliards de dollars) à destination du secteur de l'aéronautique. Nike s'adjuge pour sa part plus de 10% suite à des résultats trimestriels meilleurs que prévu, dopés principalement par le redressement de son activité en Chine suite aux mesures de confinement qui avaient mis le pays à l'arrêt en début d'année.

