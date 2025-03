Wall Street entre accalmie et prudence

(AOF) - Les Bourses américaines ont terminé sur une note positive alors que la prudence reste de mise concernant la politique commerciale de Donald Trump. Sur le front des statistiques, l'indice évaluant la confiance des consommateurs s'est fortement contractée en mars, au plus bas depuis 12 ans et en deçà des attentes. L'indice PCE, mesure particulièrement suivie par la Fed, sera à surveiller vendredi. Au chapitre des valeurs, KB Home a cédé du terrain après des perspectives revues à la baisse. Le Dow Jones a fini stable à 42587 points tandis que le Nasdaq a progressé de 0,46% à 18271 points.

KB Home s'est replié de 5,21% à 58,67 dollars alors que le groupe a revu à la baisse sa prévision de chiffre d'affaires pour l'exercice en cours sur fond de morosité de la demande : dans une fourchette de 6,6 à 7 milliards de dollars, contre 7 à 7,5 milliards de dollars précédemment. Les analystes anticipaient 6,88 milliards de dollars. Au titre de son premier trimestre fiscal, le constructeur de logements a déclaré un bénéfice par action de 1,49 dollar. Une performance en-dessous des attentes : 1,56 dollar.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers dans les 20 plus grandes agglomérations américaines a progressé de 4,7% en janvier en rythme annuel, contre un consensus de 4,6%. Il avait progressé de 4,5% en décembre.

L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board est ressorti à 92,9 en mars contre 100,1 en février. Il était attendu à 94,2.

Les ventes de logements neufs aux Etats-Unis se sont élevées à 676 000 unités en février en rythme annuel ressortant sous le consensus de 682 000. Elles s'étaient élevées à 664 000 millions d'unités en janvier.

Les valeurs à suivre

BlackRock

Le plus important gestionnaire d'actifs mondial, BlackRock, a lancé son premier produit adossé au bitcoin en Europe, l'iShares Bitcoin ETP, selon le site de la société. L'iShares Bitcoin ETP est côté sur les Bourses d'Amsterdam, de Francfort et de Paris. BlackRock avait lancé en janvier 2024 aux Etats-Unis un ETF sur le bitcoin au comptant, qui affiche actuellement plus de 50 milliards de dollars d'encours. " L'ETP est adossé à des bitcoins détenus par Coinbase Custody International Limited, le dépositaire de l'émetteur, en chambre froide (hors ligne) ", précise BlackRock.

Tesla

Tesla se replie légèrement après avoir grimpé de près de 12% hier. Ses ventes ont dégringolé de 49% en Europe début 2025. Avec seulement 19 046 véhicules immatriculés en janvier et février, le constructeur américain de véhicules électriques n'a décroché que 1,1% des parts de marché, selon les données publiées mardi par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).