Wall Street: entame prudente avant une pluie de résultats information fournie par Cercle Finance • 25/07/2022 à 17:35

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue en ordre dispersé lundi, les investisseurs hésitant à prendre des positions trop marquées avant le déluge de résultats de sociétés prévu cette semaine.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de près 0,3% à 31.981 points, tandis que le Nasdaq Composite recule d'environ 0,5%.



Près d'un tiers des entreprises du S&P 500 doivent présenter leurs résultats trimestriels cette semaine, parmi lesquelles les géants technologiques Apple, Amazon et Microsoft mais aussi d'autres poids lourds de la trempe de Boeing, Coca-Cola, McDonald's ou encore ExxonMobil.



Sur les 24% des sociétés du S&P ayant déjà publié leurs comptes, près des deux-tiers ont dépassé les attentes, affichant des performances supérieures en moyenne de 3,6% au consensus, d'après des données compilées par Credit Suisse.



Mais la réaction des marchés s'est révélée peu enthousiaste jusqu'ici, les bonnes surprises étant saluées par une surperformance de seulement 0,4% des actions concernées, à comparer avec une moyenne historique de 1,7%.



'Les résultats des sociétés accusent logiquement le coup face à la montée des coûts des matières premières et des salaires, mais la croissance de leurs ventes demeure solide, ce qui soutient les chiffres d'affaires', souligne Craig Fehr chez Edward Jones.



'Si la croissance des bénéfices devrait aider le marché à reprendre pied d'ici à la fin de l'année, nous pensons que les estimations de résultats vont être légèrement révisées à la baisse au cours des trimestres qui viennent, ce qui pourrait générer encore de la volatilité', prévient le gérant.



Chez Raymond James, on reconnaît que l'actualité économique risque de réserver encore pal mal de mauvaises nouvelles, tout en soulignant que beaucoup de facteurs ont été intégrés après le récent repli de 24% de l'indice S&P 500.



Alors que les marchés se cherchent une direction aujourd'hui, l'indice S&P de l'énergie grimpe de plus de 3%, de loin la plus forte hausse sectorielle du jour, avec la remontée des cours du brut.



Parmi les baisses marquantes, Tesla cède 0,6% après avoir essuyé une perte pour dépréciation de 170 millions de dollars sur le premier semestre au titre de son investissement dans le bitcoin.



Autre grand rendez-vous de la semaine, la réunion de politique monétaire de la Fed se tiendra à partir de demain, avec la perspective d'une poursuite du resserrement monétaire et d'une hausse de 75 points de base mercredi soir.