Wall Street entame la semaine en hausse, optimiste sur un possible vaccin

Wall Street progressait lundi peu après l'ouverture, soutenue par des nouvelles jugées rassurantes concernant la recherche et le développement d'un vaccin contre le coronavirus.

Vers 14H25 GMT, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, montait de 1,22% à 26.393,98 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, gagnait 1,34% à 10.759,93 points.

L'indice élargi S&P 500 prenait 1,02% à 3.217,63 points.

La Bourse de New York avait gagné du terrain la semaine dernière, ignorant en grande partie la flambée des nouveaux cas de contamination aux Etats-Unis: de lundi à vendredi, le Dow Jones avait pris 0,96% et le Nasdaq avait grimpé de 4,02%, finissant à un record.

"Vendredi, le marché s'est enthousiasmé d'une annonce de Gilead Sciences présentant de nouvelles données positives sur le traitement du Covid-19 par le remdesivir", rappelle Patrick O'Hare de Briefing.com.

"Aujourd'hui, le marché s'enthousiasme d'apprendre que les vaccins potentiels issus du partenariat entre Pfizer et BioNTech ont bénéficié d'une procédure d'examen accélérée par la FDA", l'agence américaine du médicament, ajoute M. O'Hare.

Les laboratoires américain Pfizer (+4,20%) et allemand BioNTech (+13,19%) ont annoncé qu'ils comptaient démarrer la prochaine phase de leurs essais cliniques ce mois-ci sur 30.000 patients. Les sociétés espèrent produire 100 millions de doses du vaccin d'ici la fin 2020 et plus de 1,2 milliard avant la fin 2021.

En attendant, le rythme des infections aux Etats-Unis ne cessait de progresser. La Floride a ainsi enregistré plus de 15.000 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures, selon des chiffres publiés dimanche, un record pour un Etat américain, jusqu'ici détenu par la Californie.

La pandémie a fait plus de 135.000 décès dans le pays, selon le bilan de l'Université Johns Hopkins.

Par ailleurs, les acteurs du marché auront les yeux tournés cette semaine vers les résultats trimestriels des grandes banques américaines. JPMorgan Chase (+1,32%), Citigroup (+0,09%) et Wells Fargo (-0,08%) publieront leurs chiffres mardi.

Selon les projections des analystes, les profits des entreprises cotées au S&P 5000 devrait reculer de plus de 44% entre avril et juin.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine s'établissait 0,6513%, en hausse par rapport à vendredi soir (0,6447%).

- Tesla bientôt au S&P 500? -

Parmi les valeurs du jour, Tesla grimpait de 12,32%. Selon des rumeurs de marché persistantes, le fabricant de véhicules électriques haut de gamme, devenu début juillet le constructeur automobile mondial le plus cher en Bourse, pourrait être prochainement intégré à l'indice S&P 500, qui représente les 500 plus grandes entreprises de Wall Street.

Par ailleurs, le groupe a abaissé de 3.000 dollars le prix de son modèle Y, seulement commercialisé depuis mars. Le modèle d'entrée de gamme est désormais vendu à un peu moins de 50.000 dollars.

PespiCo montait de 1,86%. L'entreprise, qui a dévoilé lundi ses résultats trimestriels, a profité au plus fort des mesures de confinement d'une hausse de ses ventes de snacks et de produits pour le petit-déjeuner tandis que celles de sodas, vendus notamment dans les stations-essence, ont reculé.

Le fabricant américain de semi-conducteurs Maxim Integrated bondissait de 11,52%. Le groupe va être racheté par Analog Devices (-3,74%), qui a annoncé un paiement entièrement en actions pour l'équivalent de 20,91 milliards de dollars.

