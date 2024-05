Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: entame de semaine prudente information fournie par Cercle Finance • 14/05/2024 à 07:32









(CercleFinance.com) - Les grands indices de Wall Street ont fini lundi en ordre dispersé : le Dow Jones a cédé 0,2% à 39431, tandis que le S&P500 a terminé juste sous son équilibre à un peu plus de 5221, mais que le Nasdaq Composite a progressé de 0,3% à 16388.



Bon nombre d'investisseurs ont préféré rester sur la touche à l'avant-veille des chiffres de l'inflation (CPI), et une certaine fébrilité s'est manifestée à travers une poussée haussière assez inattendue de l'indice de volatilité VIX du CBOE.



'Le fait que le VIX reparte à la hausse et que les valeurs défensives soient recherchées trahit un certain sentiment d'inquiétude à deux jours du CPI, qui pourrait bien surprendre à la hausse', soulignait en effet un trader.



'Il convient de faire attention : alors qu'on parle de plus en plus de la menace d'une 'stagflation', les niveaux de cours actuels n'intègrent pas du tout la possibilité d'un tel scénario', ajoutait-il.



Côté valeurs, Apple a progressé de 1,8% sur des informations de presse faisant état d'un accord proche avec OpenAI, la société d'intelligence artificielle (IA) à l'origine du robot conversationnel ChatGPT.



Merck a cédé 0,6% à la suite de l'arrêt d'un essai clinique de phase 3 associant son immunothérapie-vedette Keytruda à sa nouvelle molécule vibostolimab dans le traitement du mélanome à haut risque de stade 2 à 4.



Aucun indicateur ne figurait à l'agenda de la séance, mais la semaine s'annonce chargée avec, outre l'inflation, des données comme les ventes de détail et la production industrielle, ainsi que des trimestriels tels que ceux de Home Depot, Cisco et Walmart.





