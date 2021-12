Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : entame de semaine positive grâce à l'énergie information fournie par Cercle Finance • 06/12/2021 à 17:47









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi pour la première séance de la semaine, en l'absence de catalyseurs et d'indicateurs économiques, mais sur fond de remontée des prix du pétrole. En fin de matinée, le Dow Jones s'adjuge 1,8% à 35.200,8 points tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,2% à 15.094,4 points. Le sentiment de marché s'est amélioré grâce aux propos rassurants de plusieurs scientifiques quant à la dangerosité du variant Omicron et à l'efficacité des vaccins existants. 'Si le virus se propage très rapidement, il semblerait selon le Conseil sud-africain de recherche médicale, que le nouveau variant découvert dans le pays provoque, pour l'instant, des symptômes plus légers que les souches précédentes et n'ait pas donné lieu à une forte augmentation des hospitalisations', soulignent ainsi les équipes de Kiplink. Le redressement du compartiment de l'énergie - qui profite du rebond des cours du pétrole sur le NYMEX - fait pour l'instant momentanément oublier les inquiétudes liées au coronavirus. L'indice S&P du secteur de l'énergie grimpe de 1,6% alors que le WTI américain affiche une hausse de 3,2% à 68,4 dollars. Les échanges devraient toutefois rester peu étoffés ce lundi en l'absence de statistiques à l'agenda. Les investisseurs auront davantage d'indicateurs à se mettre sous la dent dans les jours qui viennent, avec notamment la publication des derniers chiffres de l'inflation vendredi. Sur le marché des changes, le dollar poursuit son repli et perd 0,3% face à l'euro, autour de 1,1280, ce qui bénéficie aux valeurs exportatrices comme Boeing (+3,8%), Coca-Cola (+3,1%) ou Intel (+2,8%).

