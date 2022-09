Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: entame de mois sur une note de lourdeur information fournie par Cercle Finance • 01/09/2022 à 17:20









(CercleFinance.com) - Wall Street aligne une cinquième séance consécutive de baisse jeudi suite à la parution de chiffres économiques confirmant que la Fed va rester engagée sur la voie d'une hausse agressive de ses taux.



En fin de matinée, le Dow Jones cède 0,6% à 31.304,4 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche près de 2% à 11.582,5 points.



La croissance dans le secteur manufacturier américain s'est maintenue en août au même rythme qu'en juillet, selon les résultats de l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM).



L'indice ISM - obtenu à partir d'un questionnaire envoyé aux directeurs d'achats de l'industrie manufacturière - est resté à 52,8 le mois dernier alors que les économistes l'attendaient en baisse vers 52.



Publié un peu auparavant, l'indice PMI de S&P Global est lui retombé à 51,3 en août contre 52,2 le mois précédent, toujours bien ancré en zone de croissance au-dessus des 50 points.



Ces deux indicateurs - qui montrent que l'économie américaine encaisse bien le resserrement monétaire - ont accentué les anticipations d'une amplification des hausses de taux de la part de la Réserve fédérale, et donc les tensions sur le compartiment obligataire, source d'inquiétudes grandissantes chez les investisseurs.



Sur le marché des taux, le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans s'approche désormais du seuil des 3,30%.



Autre chiffre illustrant la bonne résistance de l'économie américaine, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont reculé de 5.000 à 232.000 la semaine dernière, ce qui traduit une poursuite des tensions sur le marché du travail.



Après la publication de toutes ces statistiques, les intervenants de marché estiment désormais à 72% la probabilité d'une hausse de taux de 75 points de base ce mois-ci, selon le baromètre FedWatch du CME Group.



L'aversion au risque qui plombe les actions profite au dollar, qui repasse au-dessus du seuil de la parité face à l'euro, à 0,9980.



Cette entame de mois peu glorieuse pour les marchés américains intervient alors le mois d'août s'est déjà soldé par une perte de 2,4% pour le Dow Jones et de 2,7% pour le Nasdaq.



L'historique de Wall Street incite d'ailleurs à la prudence: avec une perte moyenne de 0,5% selon le Stock Trader's Almanac, septembre constitue traditionnellement le plus mauvais mois de l'année pour les actions américaines.





