Wall Street: entame de 2e trimestre sur une note terne

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a entamé le deuxième trimestre de façon globalement terne, le Dow Jones ayant ainsi cédé 0,6% à 39567 tandis que le Nasdaq Composite a grappillé 0,1% à 16397, sur fond de signaux assez mitigés du secteur manufacturier américain.



En effet, l'indice ISM manufacturier s'est hissé de 47,8 en février à 50,3 en mars, juste au-dessus de la barre des 50 séparant expansion et contraction de l'activité du secteur, mais l'indice PMI de S&P Global s'est tassé à 51,9 pour le mois dernier après 52,2.



Surtout, S&P Global pointait une 'hausse particulièrement vive des prix chargés pour les biens de consommation, la plus forte en 16 mois, soulignant une route probablement cahoteuse pour ramener l'inflation sous la cible de 2% de la Fed'.



Parmi les autres données attendues cette semaine aux Etats-Unis, figurent notamment les indices PMI et ISM des services ainsi que le rapport ADP sur l'emploi privé, mercredi, puis surtout le rapport officiel sur l'emploi du Département du Travail, vendredi.



'Les signaux venant du marché du travail restent contrastés entre d'un côté des créations d'emplois dynamiques et de l'autre un chômage sur une (lente) pente haussière', rappelait-on à ce sujet chez Oddo BHF la semaine dernière.



Dans l'actualité des valeurs, UPS a cédé 0,7% malgré le gain d'un important contrat faisant de lui le principal fournisseur de services de fret aérien du service postal des États-Unis (USPS), une nouvelle dont a surtout pâti son concurrent FedEx (-3,3%).



3M a plongé de 11,4% à la suite du feu vert de la Justice américaine à l'accord conclu en juin 2023 entre le conglomérat et des fournisseurs publics d'eau pour régler leur litige concernant la pollution aux PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées).





