Wall Street : entame d'échéance mai sans aucune conviction

(CercleFinance.com) - En cette première journée du terme boursier de mai, Wall Street, tout comme les places européennes, à connu une séance de type 'camisole algorithmique... mais contrairement à l'Europe, tous les échanges se sont effectués à la baisse, avec des scores fluctuant dans une fourchette d'à peine 0,3% de 15H45 à 22H. Passé la consolidation initiale, tout semble s'être figé durant plus de 6 heures et au final, le S&P500 cède -0,52%, le Dow Jones recule de -0,35%, le Nasdaq de -1%, ce qui met fin à une des plus longues séries de record observée en 15 jours (9 en 11 séances pour le S&P500). La saison des résultats va entrer dans sa phase la plus intense dans les jours qui viennent : les résultats d'IBM étaient très attendus et ils constituent une bonne surprise, tant au niveau des bénéfices (1,77$ par titre contre 1,63$ anticipé) que du chiffre d'affaire qui ressort à 17,73Mds$ (contre 17,35Mds$ anticipé). Dans les échanges électroniques (après 22H), IBM grimpait de +4,5%. Coca-Cola a également publié ce lundi (0,55$/titre contre 0,5$ attendu), donnant le coup d'envoi des publications des sociétés 'non-financières' aux Etats-Unis. Johnson & Johnson et Procter & Gamble sont attendus mardi et mercredi. Du côté des valeurs technologiques, les publications de Netflix et Intel seront particulièrement suivies par les investisseurs. Ce lundi soir, les semi-conducteurs ont été victimes de prises de bénéfices: Cadence -3,6%, Broadcom et Nvidia -3,5%, Tesla -3,4%, Intuit -3,3%, Twitter -3,1%, Microchip -2,7%, KLA -2,6%, Intel -2,5%, Viacom -2,4%... mais la plus forte chute revenait à Peloton avec -7,3%. Quelques hausses tout de même avec Netflix +1,5%, Illumina +1,3%, Alexion Pharma +1,1%, Expedia +1%, Apple +0,5%.

