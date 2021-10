Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : entame bien novembre malgré taux et baril à 83$ information fournie par Cercle Finance • 19/10/2021 à 07:47









(CercleFinance.com) - Belle entame de terme boursier de novembre à Wall Street qui continue de défier et de surmonter tous les vents contraires : le S&P500 engrange environ +0,35%, le Nasdaq +0,85%... et le Russell-2000 grappille +0,1%. Seul le Dow Jones termine en léger repli, plombé par Walt Disney -2,3% (dégradé par Barclays), Travelers -1,8% et IBM -1,6%. Les indices US ont à peine fléchi en début de séance malgré le nouveau record annuel du WTI au-delà de 83$, le ralentissement de 3Pts de la hausse du PIB chinois à +4,9% au 3ème trimestre et le repli de -1,3% de la production industrielle aux Etats-Unis en septembre (après -0,1% en août, chiffre révisé de +0,4%). Par ailleurs, le taux d'utilisation des capacités de production a reculé de -1Pt vers 75,2% en septembre contre 76,2% en août (chiffre révisé de 76,4%). Malgré ce ralentissement de l'activité, le '10 ans' US s'est dégradé de +3Pts vers 1,6000% et le rendement du '30 ans' a refranchi le seuil symbolique des 2,00% (à 2,025%). Cette hausse des taux n'a pour une fois pas freiné la hausse du Nasdaq qui a grimpé dans le sillage d'AMD +3,8%, DocuSign +3,5%, Twitter et Facebook +3,3%, Tesla +3,2%, Zoom +3%, Intuit +2,3%. Les valeurs pétrolières ont terminé en ordre dispersé alors que le baril de WTI a franchi le cap des 83$ sur le NYMEX, mais on note de belles hausses sur Occidental +4%, Apache +2,1%, Marathon +1,6%. Les labos et les 'biotechs' ont lourdement consolidé à la veille de la divulgation des premiers trimestriels du secteur : Medtronic -5,5%, Biogen -4,1%, Gilead -2,6%, Amgen -2,3%, Regeneron -1,8%, Incyte -1,5%... mais Moderna a avancé de +3,3%. A ce stade encore très précoce de la saison des résultats, 74% des composantes de l'indice S&P 500 ont fait mieux que prévu au niveau des bénéfices, avec des chiffres en moyenne supérieurs de 11% aux estimations du consensus.

