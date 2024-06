Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: entame au zénith et clôture au bas information fournie par Cercle Finance • 21/06/2024 à 07:32









(CercleFinance.com) - Wall Street s'est un peu 'loupé' en cette veille de séance cruciale des '4 sorcières' qui conclura le premier semestre, la faute en revenant aux semi-conducteurs (-1,6%) et à Nvidia qui a complètement inversé la vapeur après une entame de séance tonitruante.



Car tout avait commencé sous les meilleurs auspices (70% de titres en hausse contre 40% seulement au coup de cloche final) après un mercredi férié pour cause de commémoration de l'abolition de l'esclavage ('Juneteenth').



Les indices US enchainaient les séances de hausse depuis le 8 juin et l'entame de cotations, avec des gains moyens de +0,3%, semblait constituer le prélude à la poursuite de cette hausse... un scénario presque incontournable à la veille d'une échéance trimestrielle.



On assistait à un florilège de nouveaux records absolus : le Nasdaq Composite a rapidement inscrit un nouveau zénith à 17.936, le S&P500 à 5.505 et le Nasdaq-100 à 19.980, celui-ci visant clairement un zénith symbolique de 20.000 d'ici vendredi soir.



Mais la belle mécanique haussière s'est enrayée vers 18h20 puisque Nvidia effaçait ses 3,5% de gains initiaux pour basculer dans le rouge et terminer au plus bas, en repli de -3,5%. Il a ainsi cédé sa première place en termes de capitalisation à Microsoft.



Le Dow Jones (+0,8% à 39.135) semble avoir profité d'une 'rotation sectorielle' puisque l'indice historique n'a cessé de gagner du terrain tandis que le Nasdaq Composite s'enfonçait symétriquement (-0,8% à 17.722 au final), dans le sillage des semi-conducteurs.



Plusieurs statistiques ont animé la séance aux Etats-Unis, dont les derniers chiffres de l'immobilier : inférieures aux attentes, les mises en chantier de logements ont reculé de 5,5% en mai, tandis que les permis de construire ont diminué de 3,8%.



L'indice de la Fed de Philadelphie (Philly Fed) a reculé de trois points pour s'établir à +1,3 ce mois-ci. Plus de 32% des entreprises interrogées déclaraient s'attendre à une hausse de leur activité au cours des six mois à venir, 19% à un repli et 47% à une activité stable.



Sur le marché obligataire, les T-Bonds ont fini en forte baisse, entrainant une envolée des rendements : de +12 points de base sur le '10 ans' à 4,27%, ainsi que de +3 points de base sur le '2 ans' à 4,735% et sur le '30 ans' à 4,40%.





