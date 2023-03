Wall Street: énième regain d'inquiétudes sur les bancaires information fournie par Cercle Finance • 24/03/2023 à 14:26

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse vendredi matin, la peur de voir apparaître une crise bancaire en Europe semant une nouvelle fois le trouble sur les marchés.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices cèdent entre 0,4% et 0,8%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Depuis le début de la semaine, les places boursières américaines tentaient de sortir de leur récente zone de turbulences, mais l'aversion au risque reprend le dessus aujourd'hui avec les inquiétudes persistantes autour de la santé du système financier mondial.



Le climat général reste dominé par les incertitudes entourant les établissements bancaires les plus fragiles, dans un contexte de remontée des taux d'intérêt et de ralentissement de l'activité.



Cette fois, c'est l'action Deutsche Bank qui se trouve dans l'oeil du cyclone à Francfort, essuyant de loin la plus forte baisse de l'indice DAX avec des pertes de plus de 11%.



Si le groupe allemand a indéniablement réalisé des progrès structurels ces dernières années, il est toujours considéré comme l'un des maillons faibles de la finance européenne après des années de capitalisation insuffisante.



La nouvelle ravive le spectre d'une crise bancaire majeure sur le Vieux continent, sur fond de défiance croissante des investisseurs vis-à-vis du secteur.



A Wall Street, les banques américaines exposées à leurs homologues européennes devraient être surveillées de près par les investisseurs, alors que les valeurs financières ont plongé de 13% sur le mois écoulé.



Les inquiétudes entourant le secteur bancaire ont amené le Dow Jones à céder plus de 2% au cours des quatre dernières semaines, ce qui porte à plus de 3% ses pertes depuis le début de l'année.



Les emprunts d'Etat profitent largement du mouvement de fuite vers la sécurité, avec un rendement des Treasuries à 10 ans qui reflue en direction de 3,30%.



Les marchés s'annoncent de toute façon instables, comme en témoigne le bond de l'indice VIX de la volatilité du CBOE, surnommé 'indice de la peur', qui remonte de 6% au-delà de 24 points.