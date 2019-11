Wall Street, encouragée par le commerce, ouvre en hausse

La Bourse de New York reprenait sa course aux records à l'ouverture vendredi, stimulée par les propos encourageantsd'un conseiller économique de la Maison Blanche sur les négociations commerciales entre Washington et Pékin.

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, avançait de 0,26% vers 15H00 GMT, à 27.855,16 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, gagnait 0,36%, à 8.509,75 points, et l'indice élargi S&P 500 s'appréciait de 0,27% à 3.104,92 points.

Wall Street avait terminé près de l'équilibre jeudi, le S&P 500 (+0,08%) parvenant à tranquillement décrocher un nouveau record tandis que le Dow Jones (-0,01%) et le Nasdaq (-0,04%) restaient handicapés par les incertitudes persistantes sur le front commercial.

Le conseiller économique de Donald Trump, Larry Kudlow, "a laissé les acteurs du marché se lancer dans de nouvelles spéculations sur les négociations commerciales en déclarant (jeudi soir) qu'elles en étaient aux dernières finitions", a commenté Paul Donovan d'UBS.

"Les marchés financiers ont interprété ces propos comme le fait qu'un accord est plus probable que l'absence d'accord et qu'il devrait être imminent", a-t-il ajouté.

Les titres des multinationales particulièrement sensibles aux soubresauts des discussions sino-américaines en profitaient: Caterpillar prenait 1,00%, Boeing 1,23% et Apple 0,28%.

Les indicateurs du jour sur la santé de l'économie américaine étaient en demi-teinte.

Selon le département du Commerce, les ventes au détail aux Etats-Unis ont augmenté de 0,3% au mois d'octobre après le recul surprise du mois précédent, avec notamment une hausse des dépenses pour les voitures, l'essence et la nourriture. C'est un peu au-dessus des prévisions des analystes.

Les achats de meubles, de vêtements et de produits électroniques ont en revanche baissé, ce qui pourrait être un signe inquiétant avant la saison des achats de fin d'année et un frein à la croissance américaine au quatrième trimestre.

- Amazon contre Microsoft -

Le rythme de progression de l'activité manufacturière dans la région de New York s'est par ailleurs ralenti quelque peu en novembre après un rebond surprise le mois précédent, selon l'indice mensuel Empire State.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine remontait légèrement et évoluait à 1,827% contre 1,819% la veille à la clôture.

La chaîne de magasin JCPenney bondissait de 9,1% après avoir fait part de pertes trimestrielles moins importantes que prévu, et avoir relevé certaines de ses prévisions financières pour l'année.

Le groupe chinois de commerce en ligne coté à New York, JD.Com, montait de 2,3% après avoir dévoilé des résultats supérieurs aux attentes

RH, une entreprise spécialisée dans les meubles et la décoration, montait de 5,6% au lendemain de l'annonce de l'entrée récente au capital de la holding de Warren Buffett, Berkshire Hathaway (+0,1%).

La holding a par ailleurs réduit ses parts dans la banque Wells Fargo (+0,1%) et dans la compagnie pétrolière Phillips 66 (-0,3%).

Amazon reculait de 0,4%. Le groupe a contesté jeudi soir l'attribution par le Pentagone à Microsoft (+0,58%) d'un mégacontrat de stockage de données en ligne (cloud) de 10 milliards de dollars, pour lequel le géant du commerce en ligne et leader du marché était considéré comme favori.

