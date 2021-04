Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : encore des records, et des signes d'exubérance Cercle Finance • 13/04/2021 à 23:03









(CercleFinance.com) - Les records -tous indices confondus- s'enchainent inexorablement, jours après jour, par vagues de 5 ou 6 par jour. En ce mardi, le Nasdaq-100, le NYSE Composite puis le S&P 500 ont inscrit un record de clôture et 'intraday'. Dans le détail, le S&P-500 prend 0,35%, à 4 142l le Nasdaq Composite +1,06% à 13 997, le Nasdaq-100 inscrit un nouveau record absolu à 14.002Pts, battant d'une vingtaine de points son précédent record de 13.982Pts du 16 février dernier (l'actuel sommet se situant 45% au-delà de celui du 20 février 2020). Seul l'indice Dow Jones s'effrite de -0,2% dans le sillage de Johnson & Johnson (suspension de l'utilisation de son vaccin 'Jensen' contre le COVID-19) qui limite la casse à -1,3% contre -2,5% en début de séance). La séance a été marqué par la publication des prix à la consommation aux Etats-Unis (CPI) : ils progressent de +0,6%, dopés par ceux des carburants (+9,1%) mais en 'core rate' (hors énergie et alimentation, deux catégories traditionnellement volatiles) l'inflation apparaît beaucoup plus sage avec 0,3%, en ligne avec le consensus. Par rapport à mars 2020, l'indice des prix a augmenté de 2,6% en données brutes (contre +2,5% anticipé après +1,7% en février) et de 1,6% hors éléments volatils (un peu moins que les +1,7% attendus). La réaction des T-Bonds semble traduire du soulagement avec -2,51Pt de base à 1,65%. Le baromètre du stress, le 'VIX' inscrit également un nouveau plus bas annuel, à 17,60 (-1,5%). Le Nasdaq a bénéficié de la hausse de +2,4% d'Apple et Paypal, de +3,1% de Nvidia, de +7,4% de Moderna... et surtout de l'envol de Tesla (+8,6% à 763$) dans le sillage du bitcoin (+6% et nouveau record à 63.400$). Le prix de la plateforme de crypto-trading Coinbase en préouverture de l'IPO prévue ce mercredi s'établirait à 250$ (soit 240Mds$ de capitalisation)... soit plus de 130 fois le chiffre d'affaire 2020: les records de valorisation les plus fous de la bulle des 'dot.com' sont pulvérisés ! Ceux qui s'interrogent sur la formation de bulles ont peut-être un début de réponse...

