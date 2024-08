Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: encore de bonnes nouvelles sur l'inflation information fournie par Cercle Finance • 30/08/2024 à 15:19









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York est attendue en hausse vendredi matin suite à la publication d'un indicateur d'inflation en ligne avec les attentes, qui ne devrait pas constituer un obstacle à une baisse des taux en septembre.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains progressent de 0,1% à 0,6%, annonçant un début de séance dans le vert.



Les intervenants pourraient toutefois rechigner à prendre des positions trop tranchées avant le long week-end de 'Labor Day', lundi étant une journée fériée aux Etats-Unis.



Au rang des indicateurs, l'indice des prix à la consommation mesuré par les dépenses (PCE), hors prix alimentaires et de l'énergie (dit 'core'), a affiché en août une progression de 2,6% sur un an, parfaitement stable d'un mois sur l'autre.



Les investisseurs ont surtout retenu que ces chiffres étaient conformes à leurs attentes, donc sans mauvaise surprise, et la statistique a permis aux 'futures' de Wall Street d'accroître leur gains.



L'espoir de voir la Réserve fédérale faire un geste afin de soutenir la croissance sur fond de ralentissement de l'inflation est à l'origine du récent rebond de Wall Street, qui s'est traduit par une série de records du Dow Jones cette semaine.



La bonne maîtrise de l'indice PCE, la mesure d'inflation privilégiée de la Fed, pourrait fournir à la banque centrale un argument supplémentaire en faveur d'une baisse des taux d'intérêt le mois prochain.



La banque centrale tiendra sa réunion les 17 et 18 septembre et les marchés anticipent à coup sûr un assouplissement des taux à l'occasion.



Le baromètre FedWatch du CME Group induit pour le moment une probabilité de 69,5% d'une d'une détente de 25 points de base et de 30,5% d'une réduction de 50 points de base.



Les investisseurs surveilleront en début de séance le chiffre définitif de l'indice de confiance du consommateur de l'Université du Michigan, que le consensus attend en légère hausse en août à 68 après 67,8 le mois dernier.



Du côté de la dette souveraine, les attentes d'une baisse des taux américains ne pénalisent pas le rendement des Treasuries à 10 ans, qui poursuit son redressement en direction des 3,88%.



Sur le NYMEX, le brut léger américain recule de 0,2% à 75,8 dollars, ce qui ne l'empêche pas de se diriger vers des gains de quelque 1,3% sur la semaine, sur fond de regain de tensions au Proche-Orient.





