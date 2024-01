Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: enchaine les records, Tesla et Intel déçoivent information fournie par Cercle Finance • 26/01/2024 à 07:33









(CercleFinance.com) - Et de cinq! Wall Street continue d'aligner des records et le S&P500 (+0,53%) réalise le petit chelem : 6ème hausse d'affiliée et 5ème record de clôture... mais pas de nouveau zénith intraday. Le Dow Jones s'est redressé de +0,64% dans le sillage d'IBM avec +9,5%, une hausse freinée par Boeing avec -5,7%.



Petit chelem également pour le Nasdaq Composite (+0,18% à 15.510) qui aligne également une 6ème hausse et un record absolu de clôture. Quant au Nasdaq-100, ses 0,6% de hausse initiale ont largement fondu dans le sillage de Tesla (-12,2%) qui est retombé à son plus bas niveau depuis mai 2023. Elon Musk a averti que la croissance des ventes ralentirait cette année malgré les réductions de prix qui laminent ses marges.



Paypal a également cédé -3,6% après la publication de ses résultats, et en 'after hour', grosse déception sur Intel qui dévisse de -7,7%. Visa voit également ses trimestriels boudés avec -2,8%, les dépenses des ménages ne soutenant pas tant que cela son activité.



Le S&P500 et le Nasdaq n'ont pas été soutenus -une fois n'est pas coutume- par le SOX (ETF semiconducteurs en repli de -0,3%), mais par le secteur pétrolier (+2,5% en moyenne chez les 'majors'), puis United Rentals +13%, American Airlines +10,3%, Comcast +3,4%, Netflix +3,1%, Alphabet +2,2%.



Côté chiffres US en revanche, Wall Street n'a pas été déçu: la croissance du PIB pour le 4ème trimestre 2023 ressort supérieur de 1,3 point aux anticipations, à +3,3% en rythme annualisé. La croissance de la première économie mondiale se calme par rapport aux 4,9% rugissants observés au 3ème trimestre, mais elle devrait atteindre 2,5% en 2024, bien plus que les 2% prévus précédemment.



Surprise également côté ventes de logements individuels neufs : elles ont rebondi de 8% en décembre 2023 par rapport au mois précédent, pour s'établir à 664.000 unités en rythme annualisé, après une chute de 9% en novembre.



Enfin, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties en hausse de 25.000 avec 214.000 nouveaux allocataires la semaine dernière, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités ayant également augmenté de 27.000 la semaine précédente.



De façon assez étonnante, ces chiffres très robustes (notamment le PIB) n'inquiètent pas les marchés de taux US avec un T-Bond 2034 qui efface -5,5 points de base à 4,123%, et un '2 ans' en recul de -7 points de base à 4,308%.





