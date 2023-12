Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: enchaîne les records, le $ enfonce ses supports information fournie par Cercle Finance • 28/12/2023 à 01:17









(CercleFinance.com) - Pas de suspens: les gains initiaux ont 'tenu' jusqu'au coup de cloche final, aucun catalyseur ni aucune contrariété ne venant perturber l'inertie haussière à l'oeuvre depuis 2 mois.



L'optimisme suscité par les anticipations de baisses de taux de la Fed prolongent le 'rally' de fin d'année sur les actions US.



Wall Street aligne une nouvelle séance de hausse (la 13ème sur une série de 14) : un gain marginal de +0,15% suffit au Nasdaq Composite pour inscrire un nouveau record annuel de clôture à 15.110, le Nasdaq-100 portant son record absolu à 16.922 (soit +54,4% annuel, record de performance au 21ème siècle, ce qui compense les -33% de 2022).



Le S&P500 (+0,15%) termine sur une meilleure clôture de tous les temps (4.781Pts), à 0,7% du plus haut absolu (situé un peu au-delà de 4.800Pts).



Avec un gain de plus de 24% depuis le 1er janvier, l'indice de référence des gérants américains affiche, à ce stade, l'une de ses meilleures performances trimestrielles depuis 2020 (l'indice se redressant après -35% à -mi-mars 2020).

Le Dow Jones (+0,30%) inscrit un double record absolu intraday et de clôture à 37.656Pts.



L'indice CBOE VIX de la volatilité, souvent présenté comme le baromètre de la peur, est revenu sous le seuil des 12,5 points (-4,3% à 12,40), un niveau proche de ses plus bas de l'année et des planchers de décembre 2019.



La hausse du 'S&P' a été freinée par le repli du secteur de l'énergie dans le sillage d'un repli de -2% du 'WTI', retombé sous 74$ (Marathon -1,4%, Valero ou Halliburton -1%).



Malgré l'absence d'éléments directeurs, les marchés obligataires américains poursuivent leur embellie: le rendement des Treasuries à 10 ans efface -7,8Pts de base pour revenir sur 3,81%.



Concernant 2024, le marché boursier américain conserve encore du potentiel en termes de rendement, mais ses niveaux de valorisations restent élevés, notamment en raison des craintes sur l'économie, rappellent les analystes



Toujours pénalisé par les paris que la FED assouplira par 6 fois au minimum ses taux, le dollar dévisse de façon décisive face à l'Euro (hausse symétrique de +0,6% à 1,112).

Il recule uniformément face aux autres grandes devises ($-Index à -0,45% vers 100,90, au plus bas depuis le 27/07), ce qui valide un signal de continuation de la baisse en direction du seuil des '100', et possiblement 94 si les anticipations actuelles concernant la FED ne sont pas démenties.





