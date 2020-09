Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street en très légère hausse à la veille des annonces de la Fed Reuters • 15/09/2020 à 22:31









WALL STREET FINIT EN HAUSSE (Reuters) - La Bourse de New York a fini mardi en hausse de 0,01%, à la veille des décisions de la Réserve fédérale, que les investisseurs s'attendent à voir s'en tenir à sa politique accommodante. L'indice Dow Jones a gagné 2,27 points à 27.995,6. Le S&P-500, plus large, a pris 17,66 points, soit 0,52%, à 3.401,2 et Le Nasdaq Composite a progressé de 133,67 points (1,21%) à 11.190,32 points. Les investisseurs attendent sereinement les décisions qu'annoncera mercredi la Réserve fédérale à l'issue de deux jours de réunion de politique monétaire. Le marché joue le statu quo sur les taux et surveillera surtout les précisions que pourrait apporter la Fed sur sa nouvelle stratégie en matière d'objectif d'inflation. "Alors que l'économie ralentit, les nouvelles macroéconomiques à venir devraient être favorables, ce qui devrait indiquer que la Fed ne changera rien en termes de politique", a déclaré Peter Cardillo, économiste de marché chez Spartan Capital Securities à New York. Les bonnes nouvelles macroéconomiques du jour, comme l'accélération de la production industrielle en Chine (+5,6% sur un an en août), complétée par un rebond des ventes au détail (+0,5%), l'amélioration marquée du moral des investisseurs en Allemagne selon l'indice ZEW, ou encore le chiffre meilleur qu'attendu de l'indice "Empire State" d'activité manufacturière dans la région de New York ont par ailleurs soutenu la tendance. Du côté des valeurs, le cours d'Apple, qui progressait en début de séance, l'a terminée en baisse de 0,12%, après l'annonce du lancement d'un nouveau dispositif virtuel de remise en forme baptisé Apple Fitness + et d'un bouquet nommé Appel One regroupant tous les services par abonnements. (Caroline Valetkevitch, version française Jean-Philippe Lefief)

