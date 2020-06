Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : en route pour une quatrième séance de hausse Cercle Finance • 17/06/2020 à 15:15









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait débuter en hausse mercredi matin, poursuivant son redressement entamé vendredi et observé durant trois séances d'affilée. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais avancent en moyenne de 0,5%, annonçant une poursuite du mouvement haussier. Wall Street avait fini dans le vert hier soir, profitant à la fois du soutien de la Réserve fédérale et d'un rebond plus fort qu'attendu de la consommation aux Etats-Unis. Certains observateurs font néanmoins remarquer que les investisseurs ont tendance à délibérément ignorer les ombres au tableau telles que la résurgence du Covid à Pékin ou la remontée des hospitalisations dans des Etats américains comme le Texas. 'S'il est vrai que les craintes d'une seconde vague sont susceptibles de régulièrement refaire surface, la Fed et les autres banques centrales ont clairement laissé entendre que l'ampleur sans précédent de leur soutien budgétaire resterait en vigueur même quand la croissance économique commencera à reprendre', tempère toutefois Mark Haefele, directeur des investissements de la gestion de fortune d'UBS. 'Cette toile de fond est favorable aux marchés d'actions et aux autres actifs risqués', rappelle le stratège. Ce matin, l'attention des investisseurs s'est portée sur les derniers chiffres du marché immobilier, qui confirment le scénario d'une reprise de l'activité. Les mises en chantier de logements ont en effet augmenté de 4,3% en données corrigées des variations saisonnières (CVS) le mois dernier aux États-Unis. Quant au nombre de permis de construire, censé préfigurer les mises en chantier futures, il a lui aussi augmenté, signant une hausse de 14,4%.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.