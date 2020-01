Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : en repli sur le finish, malgré de bons chiffres Cercle Finance • 07/01/2020 à 23:39









(CercleFinance.com) - Wall Street, à l'image de Paris, a fléchi sur le finish, basculant définitivement dans le rouge à un quart d'heure de la clôture. La tendance est demeurée longtemps indécise : jusqu'à 21H30, tous les espoirs restaient permis, le Nasdaq grappillait 0,15%, le S&P500 était proche de l'équilibre et le Dow Jones perdait -0,2%. En clôture, le 'Dow' lâche -0,42%, le 'S&P' -0,28% mais le Nasdaq finit stable (-0,02%). A noter le nouveau record absolu de Tesla qui pulvérise un record absolu avec +3,6% à 466$. Tesla accélère ses livraisons de véhicules en Chine et compte investir plus fortement dans ses lignes de production. Cette séance a été marquée par la publication de plusieurs 'stats' US qui auraient pu justifier de l'optimisme et pourquoi pas, une hausse pour une fois en lien avec les 'fondamentaux' : le premier chiffre du jour était plutôt satisfaisant puisque le déficit commercial des États-Unis se contracte de nouveau de -8%, à -43,1Mds$ en novembre, contre -46,9 milliards le mois précédent (révisé de -47,2 milliards en estimation initiale). Ce déficit en recul d'un mois sur l'autre s'avère un peu moins important que ce que le consensus visait (-43,8Mds$ sur le mois de novembre) mais c'est tout de même très positif. Le point d'orgue de l'après-midi coïncidait avec la publication aux États-Unis de l'indice ISM d'activité du secteur des 'services' : encore une bonne surprise puisque l'ISM grimpe de 53,9 vers 55% en décembre, mieux que les 54,3 anticipés. Déception en revanche avec les commandes à l'industrie qui reculent de -0,7% en novembre, 3ème repli sur 4 mois consécutifs. Ces 'stats' sont globalement jugées positives et finissent d'occulter les vives inquiétudes manifestées ces derniers jours: l'heure semble être au retour au calme sur les marchés en l'absence d'éléments nouveaux susceptibles d'aggraver une escalade restée jusqu'ici verbale. Dans l'actualité des valeurs, Le producteur de pétrole Apache, en grande difficulté fin 2019, bondit de +26,8%... mais c'est compensé par les -2,85% d'Halliburton et Noble Energy car le baril de WTI recule de -0,9% à 62,7$. Bonne journée pour les grandes enseignes de distribution : Macy's +3,3%, Nordstrom +2,5%. Nouveau bond des semi-conducteurs et pluie de records absolus sur Micron +8,8%, Western Digital +6,8%, Microchip +6,7%, Akamai +3%, Applied Materials et Qualcomm +2,9%. Le Dow Jones a été plombé par Merck avec -2,7%, JP-Morgan -1,7%.

