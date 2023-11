Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : en repli marginal malgré nette détente de taux information fournie par Cercle Finance • 27/11/2023 à 23:22









(CercleFinance.com) - Après un long weekend de 4 jours, Wall Street a repris le cours des affaires à toute petite allure : la tendance est restée indécise jusque vers 21H30, puis la consolidation l'a emporté.



Les écarts sont demeurés jusqu'au bout insignifiants comme en témoignent le Dow Jones -0,16%, le S&P500 -0,2% (4.550), Nasdaq -0,07%, Nasdaq -100 -0,1%, Russell-2000 -0,35% (à 1.800Pts).



A 1 mois de la nouvelle année, les grandes banques US ont commencé à dévoiler leurs traditionnelles prévisions pour 2024 et leurs objectifs pour le S&P500 : sans surprise, comme tous les ans -ou presque-, les analystes anticipent +10 à +11% de hausse, soit une fourchette-cible de 5.000 à 5.100 (moins original et plus convenu, cela paraît difficile).



Le weekend de Thanksgiving a fourni des signaux contrastés : grande robustesse des ventes en ligne, en nette progression par rapport à 2022, nombre de transactions plutôt décevant selon les grands organismes de cartes de crédit, ce qui pourrait signifier que les ventes dans les centres commerciaux en général et dans les boutiques des grandes métropoles en particulier ont été faibles (pas de chiffres précis à ce stade), ce qui ne fera pas du ' black Friday ' 2023 un grand cru.



Peu après la clôture, les résultats de Zscaler ont déçu (-7% dès la publication, -6,5% 1 heure plus tard) malgré des profits ressortis à 0,67$ contre 0,49$ attendu, et un chiffre d'affaires de 497Mns$ contre 473 attendu.



Contrairement aux actions (moroses et en léger repli), les bons du Trésor US réalisent une excellente entame de semaine : le '10 ans' se détend de -9Pts vers 4,393%.



Wall Street a accueilli sans émotion la chute de -5,6% des ventes de logements individuels neufs aux Etats-Unis (à 679.000 unités en rythme annualisé) après un bond de 8,6% en septembre.



Le Département du Commerce indique par ailleurs que le prix médian des maisons s'est établi à 409.300 dollars et le prix moyen à 487.000 dollars (un record historique).

Le stock de maisons neuves en vente représente 439.000, soit une réserve d'environ 7,8 mois au rythme actuel des ventes.





