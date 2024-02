Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: en repli limité, après 17 semaines de hausse information fournie par Cercle Finance • 27/02/2024 à 07:33









(CercleFinance.com) - Petite séance à Wall Street, avec un Nasdaq-100 qui termine à -0,02% à 17.933, après avoir passé une partie de la séance au-dessus des 18.000, bien aidé par NXP +2,1%, Western Digital +1,8%, Zscaler +2,8%, Illumina +3%, Tesla +3,6%, Micron +4% et Palo-Alto +7,3%.



Le 'Composite' s'effrite de 0,13% (à 15.976) et le S&P500 lâche 0,38% (à plus de 5.069), plombé par Alphabet -4,5%, Walgreen -3,4%, Moderna -2,5%, Charter Com -2,3%.



L'entame de séance avait été prometteuse avec les trois indices US dans le vert, dans le droit fil des 17 semaines de records qui viennent de s'écouler... mais les relais acheteurs ont fait défaut au cours des 45 dernières minutes (le vert dominait alors sur la 'tech').



Wall Street a finalement opté pour une 'pause' -car on ne peut pas parler de consolidation pour le Dow Jones (à 39.069) ou le Nasdaq avec -0,15%- en attendant de nouvelles données économiques cette semaine aux Etats-Unis, notamment sur l'inflation : la publication de l'indice 'PCE' est attendue ce jeudi 29 février.



L'inflation 'core PCE' sera particulièrement surveillée car son évolution pourrait influencer les prochaines décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale (le 'core PCE' étant l'une des statistiques les plus regardées par la Fed, il est attendu en hausse de 0,4% en janvier).



Le PIB américain au quatrième trimestre -'chiffre révisé'- sera également suivi ce mercredi après une première estimation qui l'avait évalué en hausse de 3,3% en rythme annuel, un chiffre qui avait surpassé la plupart des prévisions du marché.



Sur le marché obligataire, la dégradation des taux se poursuit : le '10 ans' se retend de +4 points de base à 4,29%, et le '2 ans' grimpe de +5 points de base à 4,73%, sa pire marque depuis trois mois.





