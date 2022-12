Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: en repli dans le sillage de la Banque du Japon information fournie par Cercle Finance • 20/12/2022 à 15:18









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait poursuivre son repli mardi matin, affectée comme l'ensemble des marchés mondiaux par la décision inattendue de la Banque du Japon de commencer à infléchir sa politique monétaire.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices américains perdent entre 0,1% et 0,5%, annonçant un début de séance dans le rouge.



La Banque du Japon a pris de court les investisseurs en élargissant la marge de fluctuation des emprunts d'Etat, ce qui a provoqué une remontée des rendements obligataires, une hausse du yen et une baisse des actions en Asie dans la nuit.



Suite à cet ajustement, le contrôle des rendements des obligations d'Etat à 10 ans pourra désormais fluctuer de -50 à +50 points de base par rapport à l'objectif de 0%, contre une variation de -25/+25 points de base autorisée précédemment.



'Nous sommes surpris et nous pensons que beaucoup d'intervenants de marché ressentent la même chose', régissent les analystes d'UBS. 'A vrai dire, 100% des économistes suivant la BoJ (...) n'anticipaient aucun changement à l'issue de la réunion d'aujourd'hui', indique la banque privée.



Selon les professionnels, cette annonce pourrait signifier que la banque centrale japonaise envisage de s'engager, comme les autres grandes banques centrales de la planète, sur la voie d'une normalisation de sa politique monétaire ultra-accommodante.



Quoiqu'il en soit, la décision de la Banque du Japon apporte une preuve supplémentaire du pouvoir des banques centrales, qui demeure le facteur déterminant sur les marchés à l'heure actuelle.



'Il ne faut pas en sous-estimer l'impact dans la mesure où un resserrement de la politique de la BoJ retirerait l'une des dernières sources permettent de se financer à des coûts peu importants', rappelle-t-on chez Deutsche Bank.



Au niveau des indicateurs, le Département du Commerce a fait état d'un repli de 0,5% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis le mois dernier, un chiffre un peu supérieur aux attentes des économistes.



Les permis de construire de logements américains - censés préfigurer les mises en chantier futures - se sont quant à elles affaissés de 11,2% en novembre, manquant ainsi largement le consensus de marché.





