La Bourse de New York a fini en baisse mardi alors que les investisseurs attendaient avec une certaine crispation la publication après-clôture des résultats trimestriels de Nvidia, secoué ces derniers jours par des scandales et la démission contrainte de son cofondateur et patron, Jensen Huang.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 1,64%, ou 848,75 points, à 50.759,42 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 76,06 points, soit 1,03%, à 7.340,53 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 181,37 points (0,74%) à 24.328,38 points.

Il s'agit pour le S&P-500 et le Nasdaq d'une quatrième séance consécutive dans le rouge - une série inédite depuis septembre dernier.

L'incertitude autour de Nvidia NVDA.O , poids lourd de l'intelligence artificielle (IA), a alimenté les préoccupations sur la pérennité du développement massif d'infrastructures d'IA et sur les risques associés à cette technologie.

Cette tendance s'est également amplifiée en amont de la très attendue entrée en bourse mercredi d'Anthropic, qui ambitionne de lever jusqu'à 1.400 milliards de dollars.

Au-delà de la "tech", un éventail de secteurs ont subi des pertes. "Tous les secteurs du S&P-500 sont en baisse", a souligné Oliver Pursche, l'un des vice-présidents de Wealthspire Advisors, à New York. Il s'agit d'une "illustration de la nervosité globale des investisseurs plutôt (que d'une baisse) engendrée par un groupe spécifique d'actions, qu'elles soient liées ou non à l'IA", a-t-il déclaré.

Notant "une convergence" d'un ensemble d'événements, il a ajouté penser que le recul du jour à Wall Street était dû à "des spéculations" et non pas "guidé par des faits". "Tout ne tourne pas autour de Nvidia", a-t-il dit.

Reste que les attentes des investisseurs pour Nvidia sont massives: le consensus donnait une hausse du chiffre d'affaires de 90,4% sur un an au troisième trimestre. Le groupe a fini la séance en repli.

Par ailleurs, sur le plan économique, des données publiées dans la journée montrent que les ventes au détail aux Etats-Unis sont restées solides en octobre, tandis que la production industrielle a décliné de manière inattendue.

Les responsables de la Réserve fédérale (Fed) ont laissé entendre de plus en plus que la persistance de l'inflation incitait la banque centrale américaine à envisager une politique monétaire plus stricte.

D'après des données FedWatch de CME, les marchés misent désormais à plus de 95% sur l'hypothèse d'une hausse des taux d'intérêt de 25 points de base le mois prochain.

Les investisseurs attendent la publication mercredi du compte-rendu de la réunion d'octobre de la Fed pour scruter de potentiels indices sur sa politique monétaire à court terme.

A noter, côté valeurs, Microsoft MSFT.O a cédé 2,3%.

Les éditeurs de logiciels informatiques ont terminé en baisse, à l'image de Salesforce CRM.N , Workday WDAY.O , Intuit INTU.O et Adobe ADBE.O , qui ont tous perdu entre 4,3% et 9,5%.

JPMorgan JPM.N a reculé de 2,4% à la suite de l'annonce du remplacement du directeur financier Jeremy Barnum par Bregje de Best en début d'année prochaine.

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(version française Jean Terzian)