Wall Street: en repli après le rapport sur l'inflation information fournie par Cercle Finance • 14/07/2022 à 08:14

(CercleFinance.com) - Le Dow Jones (-0,67%) et le Nasdaq (-0,15%) terminent la séance dans le rouge, dans le sillage d'un rapport sur l'inflation de nature à conforter la Fed dans sa volonté de durcir sa politique monétaire.



Par rapport à juin 2021, l'indice américain des prix à la consommation a augmenté le mois dernier de 9,1% en brut -un plus haut depuis novembre 1981- et de 5,9% hors éléments volatils, là où Jefferies par exemple anticipait respectivement 8,8% et 5,7%.



En rythmée mensuel, après une hausse de 1% en mai, les prix ont augmenté de 1,3% en juin, dont une progression de 0,7% en excluant les catégories traditionnellement volatiles que sont l'énergie et les produits alimentaires.



Sur le front des valeurs, Twitter est en progression (+8%), au lendemain de la décision de son conseil d'administration de poursuivre Elon Musk en justice, après l'abandon par ce dernier de son projet de rachat du groupe de micro-blogging.



Delta Airlines publie au titre du deuxième trimestre 2022 un BPA ajusté de 1,44 dollar et une marge opérationnelle ajustée à 11,7%, soit son premier niveau à deux chiffres depuis 2019, pour des revenus opérationnels ajustés revenus à 99% de leur niveau trois ans auparavant.



Lockheed Martin a annoncé mardi soir avoir livré le premier engin lanceur de rocket à lancement multiple (MLRS) M270A2 à l'armée américaine, système modernisé qui 'soutiendra l'armée et ses partenaires alliés pendant des décennies'.



Merck et Orion annoncent une collaboration mondiale pour le développement et la commercialisation de l'ODM-208, un inhibiteur de la synthèse des stéroïdes expérimental pour le traitement du cancer de la prostate.



Selon les termes de l'accord, Merck versera à Orion un paiement initial de 290 millions de dollars. Orion sera responsable de la fabrication de la fourniture clinique et commerciale de l'ODM-208.