Wall Street en repli, Adobe s'envole

(AOF) - Après que le S&P 500 et le Nasdaq Composite aient battus des records hier à la clôture, les indices américains reculent. Côté statistiques, les prix à l'importation ont baissé au mois de mai en rythme mensuel alors qu'ils étaient attendus stables. Côté valeurs, Adobe bondit à Wall Street après avoir dévoilé hier soir des résultats meilleurs que prévu au deuxième trimestre et relevé ses prévisions annuelles. Sur le marché obligataire, le 10 ans américain perd 2,2 points de base à 4,218%. Vers 17h30, le Dow Jones perd 0,48% à 38462,74 points et le Nasdaq recule de 0,15% à 17641,59 points.

Adobe bondit de 14,47% à 525,13 dollars. Non seulement, l'éditeur de logiciels d'édition et de marketing a dévoilé des résultats meilleurs que prévu, mais il a aussi relevé ses prévisions annuelles. Mais c'est surtout la raison du plus grand optimisme d'Adobe, qui réjouit les investisseurs. Le groupe a constaté "des signes évidents des avantages de l'IA" rapporte Jefferies. "Bien qu'il soit encore tôt, la direction a noté des signes clairs de gains de nouveaux utilisateurs et de fidélisation des utilisateurs existants grâce à un déploiement important de produits améliorés par l'IA"

Les chiffres macroéconomiques

En rythme mensuel, les prix des importations aux Etats-Unis en mai ont baissé de 0,4% alors qu'ils étaient attendus stable. Ils étaient en hausse de 0,9% en avril. En rythme annuel, ils ont augmenté de 1,1% comme le mois dernier.

L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti à 65,6 en juin contre un consensus de 72,1 et après 69,1 en mai. Les anticipations d'inflation à 1 an sont restées stables à 3,3% alors qu'elles étaient anticipées en repli à 3,2%.

Les valeurs à suivre

Arm

Le concepteur de puces, Arm, remplacera l'opérateur de radios par satellite Sirius XM Holdings au sein du Nasdaq 100 avant l'ouverture du marché le 24 juin. Le concepteur de puces Arm a été introduit à la Bourse de New York au prix de 51 dollars par action en septembre dernier et il a clôturé jeudi à 158,05 dollars.

SLB

SLB et Aker Carbon Capture (ACC) ont annoncé la finalisation de leur coentreprise annoncée précédemment. La nouvelle société combine les portefeuilles technologiques, l'expertise et les plates-formes opérationnelles pour soutenir l'adoption accélérée de la capture du carbone pour la décarbonisation industrielle à grande échelle. Le siège de la nouvelle société sera situé à Oslo. SLB détient 80% de la nouvelle société, tandis qu'ACC possède les 20% restants.

Tesla

Tesla est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après l'approbation hier par les actionnaires des deux propositions présentées hier, portant sur le plan de rémunération du patron Elon Musk et le transfert du siège social de l'État du Delaware à celui du Texas. Le plan de rémunération de 56 milliards de dollars concentre l'attention depuis son annulation en janvier 2024 par un tribunal du Delaware.