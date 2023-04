Wall Street: en position d'attente, pas de catalyseur information fournie par Cercle Finance • 11/04/2023 à 17:24

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert sans tendance marquée mardi en l'absence de catalyseurs sur les marchés, tout particulièrement concernant l'évolution de l'économie.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,1% à 33.616,8 points, tandis que le Nasdaq Composite se replie de 0,5% à 12.019,7 points.



Ce début de mois d'avril boursier se révèle toujours aussi atone, rien ne paraissant dans l'immédiat en mesure de dicter une véritable trajectoire aux marchés d'actions.



Les grands indices new-yorkais se sont plutôt bien comportés depuis le début de l'année et les investisseurs semblent désormais vouloir marquer une pause face au ralentissement annoncé de l'activité.



Les craintes entourant la santé du secteur de l'immobilier commercial ou les conséquences de l'assèchement du crédit incitent également les investisseurs à la prudence.



Leur retenue s'explique aussi par l'imminence des chiffres de l'inflation, qui devraient donner demain de nouvelles indications sur le calendrier de la fin du cycle de hausse de taux de la Réserve fédérale.



Les marchés avaient fini en légère hausse la veille, les chiffres sans surprise de l'emploi ayant conforté le scénario d'un dernier relèvement de taux le mois prochain.



La plupart des indices sectoriels du S&P évoluent dans le vert, en premier lieu ceux des matériaux de base (+0,9%) et de l'énergie (+0,7%) aidés par le redressement des cours du pétrole.



Du côté des valeurs individuelles, Caterpillar grimpe de 2,5% et signe la plus forte hausse du Dow, soutenu par des propos favorables de Jefferies qui réaffirme sa recommandation d''achat' et son objectif de cours de 300 dollars sur le titre.



Boeing avance de plus de 0,8% après avoir annoncé la livraison de 130 appareils commerciaux au cours du 1er trimestre (soit 113 modèles 737, 1 modèle 747, 1 modèle 767, 4 modèles 777 et 11 modèles 787).



Moderna chute de 6% bien que le laboratoire ait fait part d'avancées pour son portefeuille de vaccins à ARNm, visant notamment le développement de nouveaux candidats contre la maladie de Lyme et le norovirus.



Les bons du Trésor affichent, eux, un rendement quasi inchangé de 3,44% après avoir atteint un pic depuis presque une semaine hier, suite à la parution des chiffres de l'emploi.



Le marché des changes est lui aussi ultra-calme avec un dollar inchangé à 1,0920 euro.



Alors que JPMorgan Chase, Citi et Wells Fargo ouvriront vendredi le bal des publications trimestrielles aux Etats-Unis, les grandes banques américaines avancent à l'unisson ou presque, avec un gain de 0,6% pour le secteur.