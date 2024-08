Wall Street en petite hausse avant les résultats de Nvidia

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé légèrement en hausse. Outre-Atlantique, l'indice de confiance des consommateurs est ressorti supérieur aux attentes en août. Demain, après la clôture, les investisseurs prendront connaissance des résultats du premier trimestre de Nvidia. Vendredi, ils scruteront avec intérêt les données sur l'inflation. Côté valeurs, Insulet a signé une des plus fortes progressions du S&P 500 après que la FDA a autorisé l'utilisation élargie de son système d'administration d'insuline. Le Dow Jones a gagné 0,02% à 41250 points et le Nasdaq a gagné 0,16% à 17754 points.

Insulet Corporation (+6,58% à 192,58 dollars) spécialiste américain des pompes à insuline sans tube, a enregistré une des plus fortes hausses du S&P 500 ce mardi après avoir annoncé que son système d'administration automatisée d'insuline Omnipod 5 est désormais indiqué pour une utilisation par les personnes atteintes de diabète de type 2 âgées de 18 ans et plus aux États-Unis. La medtech américaine souligne que son produit devient ainsi le premier et le seul système d'aide à l'insuline approuvé par la FDA pour la gestion du diabète de type 1 et de type 2.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers dans les 20 plus grandes agglomérations américaines a progressé de 6,5% en juin en rythme annuel, contre 6,2% attendus. Il avait avancé de 6,9% en mai.

Aux Etats-Unis, la confiance des consommateurs, mesurée par le Conference Board, est ressortie à 103,3 en août contre un consensus de 100,9. L'indicateur s'était affiché à 101,9 en juillet.

L'indice manufacturier de la Fed de Richmond est ressorti à -19 en août alors qu'il était anticipé à -14 après -17 en juillet. L'indice signale donc toujours une nette contraction de l'activité manufacturière dans la région concernée.

Les valeurs à suivre

Accenture

Accenture acquiert consus.health, l'un des principaux cabinets de conseil allemand en gestion des soins de santé. consus.health propose des services allant de la stratégie médicale et de la gestion des patients aux services d'approvisionnement et de logistique, de gestion des infrastructures et de planification de la construction.

Apple

Apple a annoncé que Luca Maestri, directeur financier, quittera ses fonctions le 1er janvier 2025. Il continuera de diriger les équipes des services d'entreprise, y compris les systèmes et technologies d'information, la sécurité de l'information, ainsi que l'immobilier et le développement, sous la responsabilité du PDG d'Apple, Tim Cook. Dans le cadre d'une succession planifiée, Kevan Parekh, vice-président de la planification et de l'analyse financière d'Apple, deviendra directeur financier et rejoindra l'équipe de direction.

Boeing

La Chine fera plus que doubler sa flotte d'avions commerciaux d'ici 2043 à mesure que son industrie aéronautique se développe et se modernise pour répondre à la demande croissante de transport aérien de passagers et de fret, selon le rapport 2024 Commercial Market Outlook (CMO) de Boeing pour la Chine. Il s'agit d'un rapport sur les prévisions à long terme de la société concernant la demande d'avions commerciaux et de services associés.

Criteo

Criteo a annoncé que Megan Clarken sa directrice générale depuis novembre 2019, avait informé le conseil d'administration de son intention de prendre sa retraite dans les 12 prochains mois. L'adtech cotée au Nasdaq précise qu'afin d'assurer une transition en douceur, Megan Clarken continuera d'exercer ses fonctions de directrice générale jusqu'à ce que son successeur soit nommé, date à laquelle elle quittera également le conseil d'administration. Megan Clarken a également accepté de rester chez Criteo dans un rôle de consultante jusqu'à ce que la transition nécessaire soit terminée.

Eli Lilly

Eli Lilly and Company a annoncé que les flacons unidoses de son médicament anti-obésité Zepbound (tirzépatide) de 2,5 mg et 5 mg sont désormais disponibles en libre-service pour les patients disposant d'une ordonnance. Le groupe pharmaceutique souligne que cette nouvelle offre permet d'augmenter considérablement l'offre de Zepbound en réponse à une forte demande, les flacons unidoses étant vendus avec une remise de 50 % ou plus par rapport au prix catalogue de tous les autres médicaments à base d'incrétine (GLP-1) contre l'obésité.

GE Vernova

GE Vernova a annoncé le lancement du portefeuille GRiDEA de Grid Solutions, une suite complète de solutions innovantes visant "à décarboner le réseau électrique et à soutenir la transition vers un avenir énergétique plus durable". Le nouveau portefeuille a été dévoilé au CIGRE à Paris, le principal événement mondial sur les systèmes électriques, où GE Vernova présente sa technologie d'électrification avancée.

KKR

Varsity Brands (leader dans le domaine des sports d'équipe, de l'athlétisme) et KKR (société d'investissement mondial), ont annoncé la finalisation de l'acquisition de Varsity Brands auprès de Bain Capital et de Charlesbank. En tant que nouvel actionnaire majoritaire de Varsity Brands, KKR soutiendra l'entreprise dans la poursuite de son développement.

Paramount

Paramount Global recule de 2,5% en avant-Bourse après un nouveau rebondissement dans le feuilleton du rachat du groupe. Le magnat des médias Edgar Bronfman Jr a annoncé son retrait laissant Skydance Media seul en lice pour prendre le contrôle de l'empire médiatique de Shari Redstone. Selon Bloomberg et le Wall Street Journal, Edgar Bronfman Jr. avait présenté, la semaine dernière, une contre-offre d'environ 6 milliards de dollars pour la reprise du groupe.

Secteur automobile

"Je pense que nous savons tous que la Chine ne joue pas selon les mêmes règles". C'est ce qu'a déclaré hier le Premier ministre canadien Justin Trudeau, lors d'une conférence de presse organisée pour annoncer des droits de douane de 100% sur les véhicules électriques chinois. Les droits s'appliqueront à tous les véhicules électriques expédiés de Chine, et donc également à ceux fabriqués par l'Américain Tesla selon la déclarations d'un responsable du gouvernement canadien à Reuters. Hier, à Wall Street, les actions du groupe d'Elon Musk ont clôturé en baisse de 3,2%.