Wall Street: en petite hausse après une série d'indicateurs

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en légère hausse jeudi matin suite à la publication d'une série d'indicateurs ni trop forts, ni trop faibles, confirmant le scénario économique idéal des 'Goldilocks', caractérisé par une croissance et une inflation modérées.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les indices new-yorkais avancent en moyenne de 0,1%, annonçant une modeste progression en début de séance.



Les investisseurs ont étudié soigneusement les nombreuses statistiques publiées dans la matinée afin d'essayer de deviner quand la Réserve fédérale se décidera à baisser ses taux d'intérêt.



Les marchés d'actions américains ont signé un début d'année positif et atteint de nouveaux records historiques dernièrement, à la faveur d'une lecture favorable de la résistance de l'économie américaine.



Les indicateurs publiés ce jeudi vont dans l'ensemble à l'appui de ce diagnostic optimiste de l'économie.



Si les ventes au détail ont déçu en reculant plus fortement que prévu, les prix à l'importations sont restés maîtrisés et les nouvelles inscriptions au chômage ont reculé.



Du côté de l'industrie, l'indice Empire State a signé un vif redressement tandis que celui du 'Philly Fed' est revenu en territoire positif.



Les marchés pensent toujours majoritairement que la Fed ne réduira pas ses taux avant le mois de juin, mais l'hypothèse d'une baisse dès le mois de mai ne semble pas totalement écartée après les statistiques du jour.



Parmi les autres indicateurs d'une semaine riche en chiffres, les investisseurs guetteront dans le courant de la matinée la production industrielle et des stocks des entreprises.





