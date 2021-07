Wall Street : en perte de vitesse à la veille des 3 sorcières

(CercleFinance.com) - Séance sans relief en cette veille de '3 sorcières', pas vraiment de tendance, et peut-être un biais légèrement négatif avec un Dow Jones qui grappille 0,15% (pas de record de clôture, à 10Pts près, après avoir pourtant tutoyé les 35.000Pts), tandis que le S&P500 cède -0,33% et le Nasdaq, -0,7% à 14.543 (il a flirté avec les -1%).

Le Nasdaq a été plombé par un repli d'ensemble des 'GAFAM', de même que des locomotives comme Biogen (-7,8%), NXP (-4,5%), Nvidia (-4,4%), Microchip -4,3%.

Le secteur de l'énergie a de nouveau pesé sur le S&P500, le pétrole perdant -2% à New York (à 71,5$) après l'annonce d'un possible compromis à l'Opep (+ Russie ?) sur l'augmentation de l'offre de pétrole cet été.

Les investisseurs ont facilement digéré une rafale d'indicateurs économiques aux Etats-Unis.

Côté bonnes surprises, l'activité manufacturière dans la région de New York -l'indice 'Empire State'- a bondi de 17,4 vers 43, déjouant un consensus bien plus prudent de 18. Il atteint un niveau record, et c'est corroboré par le sous-indice des nouvelles commandes qui est passé de 16,3 à 33,2, tandis que celui des livraisons s'est envolé de 29,6 points à 43,8.

La production industrielle américaine n'a augmenté que de 0,4% au mois de juin en rythme séquentiel après une hausse de 0,7% en mai : la Réserve fédérale indique cependant que le taux d'utilisation des capacités industrielles s'est amélioré de 0,3 point à 75,4%... donc l'économie US se rapproche du plein régime.

Côté chiffres à méditer, les prix à l'importation aux États-Unis ont augmenté de 1% en juin par rapport au mois précédent, une progression un peu inférieure au consensus (la hausse atteint 0,7% hors produits pétroliers).

Selon le Département du Travail, les prix à l'exportation ont progressé de 1,2% le mois dernier, et de +1,1% hors produits agricoles. Par rapport à juin 2020, les prix à l'importation et à l'exportation ont progressé respectivement de 11,2% et de 16,8%.

Mais si les signaux inflationnistes jaillissent de partout, Jerome Powell a su rassurer les marchés en réaffirmant que la hausse des prix, plus vigoureuse qu'anticipée, demeurera transitoire.

Wall Street a totalement validé ce scénario : les taux longs US retombent spectaculairement, vers 1,298%, un des meilleurs scores depuis le 19 février dernier.