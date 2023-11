Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: en partie rassurée par la consommation information fournie par Cercle Finance • 27/11/2023 à 17:06









(CercleFinance.com) - Wall Street évolue sans grande tendance lundi après un long week-end de trois jours, alourdie d'un côté par les secteurs de l'énergie et de l'industrie mais soutenue de l'autre par les valeurs de la distribution.



Une heure environ après l'ouverture, le Dow Jones recule de 0,1% à 35.335,8 points, tandis que le Nasdaq Composite grignote moins de 0,1% à 14.263,6 points.



Le début prometteur de la saison des achats de fin d'année - interprété par les investisseurs comme un signe positif sur la santé de l'économie - sert de prétexte à une poursuite des achats sur les valeurs de la consommation, très prisées depuis quelques mois.



D'après les analystes, les premières indications font état d'une bonne résistance des ventes, qui devraient être soutenues par un recours intense aux offres promotionnelles.



'L'inflation a rendu nécessaire le lancement de promotions afin de soutenir le trafic, surtout au vu du démarrage lent de la saison dû à la météo frileuse', expliquent les analystes de BofA.



A cette perspective rassurante pour la consommation vient s'ajouter une poursuite du recul des rendements obligataires, un mouvement qui dure depuis plus d'un mois maintenant.



Le rendement des Treasuries à dix ans recule de plus de quatre point de base, sous le seuil de 4,43%, à l'orée d'une qui s'annonce riche en indicateurs économiques.



Seuls trois des 11 grands indices sectoriel S&P évoluent en territoire positif mais celui de la distribution affiche la meilleure performance du jour avec un gain de 0,5%.



Parmi les plus fortes progressions au sein du S&P 500, Amazon gagne 1,5% en ce jour du 'Cyber Monday', pour revenir à un plus haut annuel qui lui permet d'afficher une capitalisation boursière de 1.540 milliards de dollars.



La morosité des cours du pétrole pèse au contraire sur le compartiment de l'énergie, dont l'indice sectoriel perd 0,7%.



Le contrat janvier sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) évolue peu, à 75,6 dollars le baril, à quelques jours de la réunion ministérielle de l'Opep+ qui pourrait, selon certains, déboucher sur une réduction des quotas de production.





