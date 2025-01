Wall Street en ordre dispersé ; Trump s'exprime à Davos

(AOF) - Les marchés américains évoluent en ordre dispersé alors que Donald Trump intervient en visioconférence depuis 17 heures au Forum économique mondial de Davos. Il échange avec quatre grands patrons parmi lesquels le PDG de TotalEnergies Patrick Pouyanné. Depuis son investiture, le nouveau locataire de la Maison Blanche menace d'imposer des droits de douane à l'Union européenne, à la Chine, au Mexique et au Canada. Electronic Arts dévisse nettement après l'abaissement de ses prévisions pour 2025. Vers 17h30, le Dow Jones gagne 0,42% à 44342 points et le Nasdaq recule de 0,28% à 19954 points.

Les chiffres macroéconomiques

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'est élevé à 223 000 la semaine dernière, contre 221 000 attendus, après 217 000 la semaine précédente.

Les stocks américains de gaz ont baissé de 223 milliards de pieds cubes de gaz au cours de la semaine écoulée après une chute de 258 milliards la semaine précédente. Une baisse de 270 milliards de pieds cubes étaient attendue. Les stocks sont inférieurs de 57 milliards de pieds cubes à ceux de l'an passé à la même époque et supérieur de 21 milliards de pieds cubes à la moyenne sur 5 ans de 2 871 milliards de pieds cubes. À 2 892 milliards de pieds cubes, le stock de gaz se situe dans la fourchette historique des cinq dernières années.

Aux Etats-Unis, les données sur les stocks de pétrole brut seront publiées à 18h.

Les valeurs à suivre

Amazon

Banijay Entertainment annonce une alliance stratégique avec Amazon Web Services (AWS) qu'il choisit comme fournisseur de cloud privilégié. Le studio européen précise qu'il s'agit de créer "un écosystème de contenu de nouvelle génération, axé sur le cloud", et de dynamiser la créativité collaborative, l'efficacité opérationnelle et sa monétisation. Banijay amplifiera son avantage concurrentiel en s'appuyant sur l'expertise et les services d'AWS, avec pour la première fois une plateforme unifiée alimentée par des technologies avancées de cloud et d'IA.

American Airlines

American Airlines recule après la présentation de ses résultats annuels du quatrième trimestre. La compagnie aérienne américaine affiche un bénéfice par action ajusté dilué de 0,86 dollar, inférieur au consensus, pour un chiffre d'affaires "record" de 13,7 milliards de dollars. Elle prévoit un bénéfice par action ajusté compris entre 1,70 et 2,70 dollars en 2025 contre un consensus de 2,42 dollars. "Nous réorganisons l'entreprise pour construire une compagnie aérienne encore plus efficace", déclare le CEO Robert Isom.

GE Aerospace

GE Aerospace affiche la plus forte hausse de l'indice S&P500 après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre. Le groupe né en avril 2024 d'une scission de General Electric a annoncé un bénéfice par action ajusté de 1,32 dollar contre un consensus de 1,05 dollar, pour un chiffre d'affaires de 9,88 milliards de dollars contre 9,57 milliards attendus. Il table pour 2025 sur un bénéfice par action ajusté entre 5,10 et 5,45 dollars contre 4,60 dollars en 2024 et un consensus de 5,26 dollars. précédemment.

Kinder Morgan

Au quatrième trimestre 2024, le bénéfice par action (BPA) de Kinder Morgan ressort à 0,30 dollar, en hausse de 11%. Sur cette période, le bénéfice net ressort à 667 millions de dollars contre 594 millions de dollars au quatrième trimestre 2023. L'Ebitda ajusté est de 2,06 milliards de dollars, soit une hausse de 7%. Sur ce trimestre, les revenus de l'entreprise d'infrastructures énergétiques en Amérique du Nord s'élèvent à 3,98 milliards de dollars contre 4,03 milliards il y a un an. Sur l'année 2024, le chiffre d'affaires ressort à 15,1 milliards de dollars contre 15,3 milliards en 2023.