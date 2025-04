Wall Street en ordre dispersé, Tesla en repli

Viatris a conclu un accord-cadre national visant à mettre fin aux actions en justice liées au scandale des opiacés déposées par les États, les collectivités locales contre le groupe et certaines de ses filiales. Bien que sa présence sur le marché américain des opioïdes " soit très limitée ", il a accepté cet accord afin de clore le dossier et souligne qu'il " ne constitue en aucun cas une reconnaissance de faute ou de responsabilité ".

Dans une lettre aux actionnaires, le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon a prévenu que les tarifs douaniers mis en place par l'administration Donald Trump allaient " ralentir la croissance " et alimenter l'inflation. La question de savoir s'ils vont provoquer une récession reste cependant " ouverte ".

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé. Donald Trump se montre inflexible sur le front des droits de douanes malgré une rumeur de pause sur leur application, rapidement démentie par la Maison Blanche. Côté valeurs, Tesla a reculé après que l'analyste Daniel Ives (Wedbush) a fortement abaissé son objectif de cours sur la valeur de 550 dollars à 315 dollars, prévoyant que la guerre commerciale engagée par Donald Trump aura un impact important sur le constructeur américain. Le Dow Jones s'est replié de 0,91% à 37 965 points et le Nasdaq a gagné 0,10% à 15 603 points.

