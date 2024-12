Wall Street en ordre dispersé pour sa dernière séance de l'année

La façade du New York Stock Exchange ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SPENCER PLATT )

La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé mardi pour son ultime séance avant la pause du Nouvel An, les investisseurs s'adonnant à des achats à bon compte après une année fructueuse.

Vers 15H10 GMT, le Dow Jones prenait 0,28%, l'indice Nasdaq reculait de 0,12% et l'indice élargi S&P 500 grapillait 0,09%.

La place américaine connaît mardi "un certain intérêt pour les achats à bon compte après les récents replis" du marché, a observé dans une note Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Le volume d'échanges reste toutefois faible pour cause de fêtes de fin d'année, et la place américaine sera fermée mercredi pour le jour de congé du Nouvel An.

2024 "a été une très bonne année" pour le marché, a commenté auprès de l'AFP Adam Sarhan, 50 Park Investments.

En 2024, le Dow Jones, l'indice S&P 500 et le Nasdaq ont pulvérisé leurs records à Wall Street, dépassant respectivement les caps des 45.000, 6.000 et 20.000 points.

"L'année a été dominée par les +big tech+, principalement les semi-conducteurs et les valeurs associées à l'intelligence artificielle", a-t-il ajouté.

Le cours du géant des puces Nvidia a bondi de près de 180%. Broadcom (+0,11) ou Palantir (-0,67%) ont aussi connu "une année monstrueuse", selon l'analyste.

Les investisseurs ont désormais le regard tourné vers 2025, et notamment vers les futurs développements en termes de politique monétaire et budgétaire aux Etats-Unis.

"La Banque centrale américaine (Fed) contrôle la politique monétaire. En 2025, sera-t-elle plutôt accommodante ou plutôt restrictive?", s'est demandé M. Sarhan.

Le 18 décembre, la Banque centrale américaine, tout en réduisant ses taux directeurs de 0,25 point de pourcentage, a indiqué qu'elle ne prévoyait désormais plus que deux baisses de taux l'année prochaine, contre quatre initialement envisagées.

En outre, "le marché attend de (Donald) Trump des politiques favorables à la croissance", comme des promesses de dérégulation et de baisses d'impôts, selon Adam Sarhan. "Mais si ce dernier n'est pas en mesure de tenir ses promesses (...) un repli pourrait s'effectuer" sur les marchés.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'État américains à 10 ans se détendait encore un peu plus, à 4,51%, contre 4,53% lundi en clôture.

Ailleurs, au tableau des valeurs, Boeing gardait la tête hors de l'eau (+0,65%) après que la Corée du Sud a lancé lundi une "inspection complète" de tous les avions Boeing 737-800 utilisés par des compagnies aériennes du pays, au lendemain de l'accident meurtrier de l'un de ces appareils à Muan (sud-ouest).

Tous les occupants de ce vol ont été tués, sauf deux membres de l'équipage, qui ont été hospitalisés à Séoul, selon l'agence de presse Yonhap.

Après avoir terminé dans le rouge pendant trois jours d'affilée, les grands noms de la "tech" évoluaient en ordre dispersé et dans des marges resserrées, à l'image d'Apple (-0,05%), Microsoft (+0,21%), ou Alphabet (+0,15%).

Nasdaq