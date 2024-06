Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: en ordre dispersé, Nvidia porte le Nasdaq information fournie par Cercle Finance • 25/06/2024 à 17:22









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue en ordre dispersé mardi, le Nasdaq amorçant un rebond dans le sillage du redressement de Nvidia tandis que le Dow Jones pâtit du secteur de la distribution.



En fin de matinée, le Dow Jones cède 0,5% à 39.226 points, tandis que le Nasdaq Composite reprend 0,7% à 17.634,9 points.



Le rebond technique de l'indice à forte pondération technologique - après trois séances consécutives de baisse - est surtout porté par des rachats à bon compte sur Nvidia, dont le cours de Bourse avait décroché de plus de 10% depuis jeudi matin.



Le titre du fabricant de processeurs dédiés à l'IA s'adjuge ainsi près de 4% dans les premiers échanges.



Le repli du Dow Jones est, lui, alimenté par la baisse des valeurs de la grande distribution, les investisseurs sanctionnant tout particulièrement le numéro un du secteur Walmart.



Le titre de la chaîne de supermarchés lâche près de 3% alors que son directeur financier a prévenu que les comptes du deuxième trimestre bénéficieraient d'une base de comparaison moins favorable qu'au premier trimestre.



Dans le sillage de Walmart, Home Depot cède 3,7% et Best Buy autour de 3%.



La prudence domine par ailleurs sur les marchés depuis le début de la semaine, dans l'attente la publication, vendredi, de l'indice d'inflation 'PCE', une mesure des prix particulièrement surveillée par la Fed.



Les investisseurs se montrent par ailleurs attentistes à deux jours du premier débat devant opposer Joe Biden et Donald Trump.



Sur le marché américain, le rendement des bons du Trésor à dix ans reste figé pour la troisième séance autour de 4,25%.



Du côté du pétrole, les cours se stabilisent après avoir signé deux semaines consécutives de progression. Le baril de brut léger texan (WTI) parvient à se maintenir au-delà des 81 dollars, à 81,6 dollars.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.