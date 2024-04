Wall Street en ordre dispersé, Morgan Stanley en hausse

(AOF) - Face à l'intensification des tensions géopolitiques au Moyen-Orient, les marchés américains ont clôturé en ordre dispersé. Côté statistiques, aux Etats-Unis, les permis de construire et les mises en chantier ont été inférieurs aux attentes en mars. Les taux restent cependant sous tension avec un dix ans américain en hausse de plus de 11 points de base à 4,63%. Côté valeurs, l'action Morgan Stanley a progressé après une hausse de ses bénéfices et de ses revenus. Le Dow Jones a gagné de 0,17% à 37 798 points alors que le Nasdaq a perdu 0,12% à 15 865 points.

La saison des résultats bancaires aura été plus favorable ce trimestre aux établissements les plus exposés aux activités de banque d'investissement et de marché. 24 heures après Goldman Sachs, Morgan Stanley en a apporté une nouvelle preuve et a vu son titre progresser de 2,51% à 89,12 dollars. L'action Bank of America a reculé en revanche de 3,49% à 34,69 dollars après avoir dévoilé des profits et des revenus d'intérêts en berne. Les banques américaines doivent mieux rémunérer leurs dépôts après la hausse des taux

Les chiffres économiques du jour

La production industrielle a progressé de 0,4% en mars aux Etats-Unis conformément aux attentes après une hausse de 0,4% en février. Le taux d’utilisation des capacités de production s'est élevé à 78,4% en mars contre 78,5% attendus après 78,2% en février.

1,458 million de permis de construire ont été enregistrés en mars en rythme annuel aux Etats-Unis. Le consensus visait 1,514 million, après 1,523 million en février. De plus, 1,321 million de mises en chantier ont été enregistrées le mois dernier en rythme annuel. Le consensus visait 1,480 million, après 1,549 million en février.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Bank of America

Bank of America a dévoilé une baisse de ses profits plus faible qu'anticipé. Au premier trimestre, le bénéfice net a reculé à 6,7 milliards de dollars, soit 76 cents par action contre respectivement 8,2 milliards de dollars et 94 cents. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 83 cents, dépassant le consensus s'élevant à 77 cents. Bank of America a enregistré dans ses comptes une charge de 700 millions de dollars, qui est destinée à participer au renflouement de l'agence américaine garantissant les dépôts bancaires aux Etats-Unis.

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street malgré un bénéfice par action ajusté supérieur aux attentes à 2,71 dollars contre 2,64 dollars attendus. Il a progressé de 12,4%. Le chiffre d'affaires a augmenté de 2,3% à 21,38 milliards de dollars alors que son médicament Stelara est menacé par les biosimilaires. Wall Street visait 21,40 milliards de dollars. Le groupe de santé table sur un bénéfice annuel par action compris entre 10,57 dollars et 10,72 dollars, une fourchette resserrée par rapport à celle du début de l'année.

Lockheed Martin

L'Agence de défense antimissile (Missile Defense Agency ou MDA) a sélectionné Lockheed Martin pour développer la prochaine génération d'intercepteurs destinés à défendre les États-Unis, face aux attaques de missiles balistiques intercontinentaux. Il s'agit d'un contrat de 17 milliards de dollars, selon Reuters. "Nous nous engageons à fournir des intercepteurs fiables qui s'intègrent parfaitement au système GMD et qui peuvent évoluer rapidement avec la menace", a déclaré Sarah Hiza, vice-présidente et directrice générale de Strategic and Missile Defense chez Lockheed Martin.

Morgan Stanley

Dernière grande banque américaine à présenter ses comptes, Morgan Stanley a dévoilé des bénéfices en progression, soutenus par son activité de la banque d'investissement. Son bénéfice net a augmenté de 14% à 3,46 milliards de dollars, soit 2,02 dollars par action. Il a dépassé nettement le consensus FactSet s’élevant à 1,65 dollar. Les revenus ont augmenté de 4% à 15,14 milliards de dollars, ressortant également au-dessus des anticipations : 14,42 milliards de dollars.

SLB

SLB a remporté trois contrats auprès de Petrobras pour la fourniture de matériel et de services d'achèvement pour un maximum de 35 puits sous-marins, dans le cadre du développement du champ pétrolifère offshore Buzios Wave II de Petrobras. Le contrat comprend les vannes électriques de contrôle d'intervalle à passage intégral et les vannes électriques de sécurité de subsurface de SLB. Ce contrat est un catalyseur vers l'électrification complète du système de production de Petrobras, améliorant la disponibilité de la production grâce à des complétions plus fiables.

Tesla

Tesla est de nouveau attendu en baisse en pré-marché à Wall Street ce mardi après avoir perdu 5,59% hier, alors que les suppressions de postes annoncées se précisent. Selon Reuters, elles toucheraient les Etats-Unis et la Chine, soit les deux plus grands marchés du constructeur, et les métiers de la vente, de la technologie et de l'ingénierie. Ces informations n'ont pas été confirmées officiellement par le constructeur et Tesla Allemagne a réfuté les informations publiées dans les médias allemands selon lesquelles 3 000 de ses quelque 12 000 collaborateurs avaient été licenciés.