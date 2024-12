Wall Street en ordre dispersé ; Micron en chute libre

(AOF) - Les marchés actions américains ont terminé sans direction claire. Mercredi soir, la Fed a anticipé un assouplissement monétaire limité et une inflation persistante en 2025. Sur le plan des statistiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties inférieures aux attentes à l'inverse du PIB au troisième trimestre. Au chapitre des valeurs, Micron a chuté après avoir communiqué des prévisions trimestrielles inférieures aux attentes. Le Dow Jones a grappillé 0,04% à 42342 points tandis que le Nasdaq a reculé de 0,10% à 19372 points.

Parmi les plus fortes baisses de l'indice S&P 500, Micron a dévissé de 16,18% à 87,09 dollars en raison de perspectives très décevantes. Le fabricant de mémoires informatiques s'est justifié en évoquant la faible demande des consommateurs en matière de PC (et d'automobiles) et une reprise plus tardive dans le domaine des smartphones, précise Stifel. Cette publication décevante impacte les sociétés de semi-conducteurs en Europe. Plus fort repli du CAC 40, STMicroelectronics cède 6% à 23,60 euros tandis que Soitec (-6,41% à 82,55 euros) ferme la marche du SBF 120.

Les chiffres macroéconomiques

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'est élevé à 220 000 la semaine dernière, contre 229 000 attendus, après 242 000 la semaine précédente.

Le PIB américain a progressé de 3,1% au troisième trimestre contre un consensus de +2,8%. Il s'élevait à 3% au deuxième trimestre.

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à -16,4 en décembre, très en-dessous du consensus de 2,9, après -5,5 en novembre.

Les ventes de logements existants se sont élevées à 4,15 millions d'unités en novembre, contre un consensus de 4,09 millions, après 3,96 millions en octobre.

Les stocks américains de gaz ont diminué de 125 milliards de pieds cubes de gaz au cours de la semaine écoulée, contre une baisse attendue de 123 milliards attendus, après une baisse de 190 milliards la semaine précédente. Les stocks sont supérieurs de 20 milliards de pieds cubes à ceux de l'année dernière à la même époque et de 132 milliards de pieds cubes à la moyenne quinquennale de 3 490 milliards de pieds cubes.

Les valeurs à suivre

Accenture

Accenture a dévoilé des résultats meilleurs que prévu. Au premier trimestre, clos fin novembre, le groupe de conseil en management, technologies et externalisation a réalisé un bénéfice net, part du groupe, de 2,28 milliards de dollars, soit 3,59 dollars par action, à comparer avec 1,98 milliard de dollars, soit 3,10 dollars par action, un an plus tôt. Le marché anticipait 3,42 dollars par action. Dans le même temps, le chiffre d'affaires a progressé de 9% à 17,7 milliards de dollars, à comparer au consensus de 17,15 milliards de dollars.

Amazon

Plusieurs milliers de travailleurs d'Amazon.com se sont mis en grève jeudi, pendant la période cruciale précédant Noël. "Cette action nationale fait suite au refus répété d'Amazon de respecter la loi et de négocier avec les milliers de travailleurs d'Amazon qui se sont organisés avec les Teamsters", a indiqué le syndicat américain. 10 000 travailleurs d'Amazon auraient rejoint les Teamsters. La grève ne devrait pas avoir d'incidence sur les opérations, a déclaré la société.

Apple

Apple aurait entamé des discussions avec Tencent ainsi que ByteDance, le propriétaire de TikTok, concernant l'intégration éventuelle de leurs modèles d'intelligence artificielle dans les iPhones vendus en Chine, selon l'agence Reuters qui s'appuie sur trois sources au fait du dossier. Des discussions qui ne seraient qu'à un stade très précoce. Le géant californien a démarré ce mois-ci le déploiement du ChatGPT d'OpenAI dans ses appareils.

Tripadvisor

Tripadvisor est attendu en hausse de plus de 10% après l'annonce d'un accord de fusion aux termes duquel le spécialiste du tourisme acquerra son actionnaire majoritaire Liberty TripAdvisor. La transaction devrait être conclue au deuxième trimestre 2025 pour une valeur totale d'environ 435 millions de dollars. La transaction entraînera la simplification de la structure du capital de Tripadvisor en une seule catégorie d'actions sans actionnaire majoritaire, avec à a clé une plus grande flexibilité stratégique pour le groupe.

Vertex Pharmaceuticals

Vertex Pharmaceuticals est attendu en baisse de plus de 10% en pré-marché à Wall Street. Même si la suzetrigine, son médicament antidouleur non opioïde, a atteint l'objectif principal d'un essai de phase intermédiaire, cette réduction intra-groupe statistiquement significative et cliniquement significative de la douleur n'a pas été supérieure à celle du placebo chez les patients souffrant d'un syndrome radiculaire lombaire. "Nos analyses post-hoc suggèrent que cela pourrait être dû à la forte réponse placebo dans cette étude", déclare la directrice médicale Carmen Bozic.