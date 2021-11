Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : en ordre dispersé, mais record pour le Nasdaq information fournie par Cercle Finance • 19/11/2021 à 17:22









(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains s'apprêtent à terminer la semaine en ordre dispersé vendredi, le Nasdaq établissant de nouveaux records tandis que le Dow Jones est entraîné dans le rouge par des prises de profits sur Boeing. En fin de matinée, l'indice Dow poursuit son repli des deux dernières séances et lâche 0,6% à 35.628,8 points, tandis que le Nasdaq s'octroie une progression de 0,5% après avoir inscrit un nouveau record à 16.102,7 points. Sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones accuse à ce stade un repli de l'ordre de 1,3%, là où le Nasdaq progresse lui de 1,4%. Les investisseurs redoutent que le durcissement des mesures sanitaires qui se profile sur le Vieux Continent du fait de la résurgence des cas d'infection par le coronavirus ne vienne pénaliser l'économie de la région. Pour les analystes, la perspective d'un confinement généralisé en Allemagne pourrait emmener l'ensemble de la zone euro en zone de contraction économique sur le quatrième trimestre. La lourdeur des marchés d'actions entraîne un repli marqué des rendements obligataires de référence, celui des Treasuries américaines à dix ans accusant une chute spectaculaire de 6,5 points de base vers 1,52%. Le dollar joue également son rôle de valeur refuge en progressant de 0,5%, autour de 1,1320 face à l'euro. Côté valeurs, Boeing subit de lourdes prises de bénéfices après avoir bien progressé en début de semaine, grâce à un salon de Dubaï réussi. Sur le front des technologiques, Applied Materials perd 4% en début de séance au lendemain de la publication de résultats trimestriels décevants et de l'annonce de perspectives d'activité plutôt ternes. Tesla gagne un peu de terrain (+0,6%) dans le sillage d'un relèvement d'objectif de cours de Wedbush, qui vise désormais 1400 dollars sur la valeur, soit un potentiel de progression de près de 40%. A noter que l'arrivée à expiration de nombreux produits dérivés ('trois sorcières') pourrait provoquer une forte volatilité en fin de séance.

