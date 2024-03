Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: en ordre dispersé, mais Merck tire le Dow information fournie par Cercle Finance • 27/03/2024 à 17:25









(CercleFinance.com) - Après une ouverture dans le vert, Wall Street évolue sur une note plus mitigée mercredi à la mi-journée, dans un marché en quête de nouveaux éléments d'impulsion après les records de la semaine passée.



Aux alentours de 12h00 (heure de New York), le Dow Jones progresse de 0,6% à 39.501 points, bien aidé par la forte hausse de Merck, mais le Nasdaq Composite fléchit encore de 0,1% à 16.295,8 points.



Depuis le début de la semaine, les marchés boursiers américains évoluent sans grande direction, même si le Dow et le S&P parviennent aujourd'hui à mettre fin à une série de trois baisses d'affilée.



Si les places américaines ont établi de nouveaux records la semaine dernière, la tendance s'est depuis ralentie sur fond d'interrogations croissantes quant aux niveaux de valorisation, jugés élevés, des actions.



'Les échanges sont surtout limités depuis lundi en perspective de la publication de ce qui s'annonce comme le point d'orgue de la semaine, l'indice des prix PCE qui paraîtra vendredi', explique un trader.



Les investisseurs semblent attendre de nouveaux signes allant dans le sens d'une décélération de l'inflation afin de poursuivre le mouvement haussier à l'oeuvre depuis l'automne.



Côté valeurs, Merck atteint de nouveaux sommets historiques et soutient largement la progression du Dow avec un gain de presque 4% suite au feu vert de la FDA américaine à la prescription de son Winrevair dans le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire.



La séance est en outre marquée par des prises de bénéfices sur Nvidia, qui recule de 3% à l'approche de la fin du premier trimestre, qui lui a permis de bondir de 93% jusqu'ici.



Netflix, qui a grimpé de 29% cette année, subit lui aussi quelques dégagements alors que les analystes de Wedbush ont décidé de retirer le titre de leur liste de meilleures idées d'investissement.



Sur le NYMEX, les cours du pétrole cèdent du terrain suite à l'annonce d'une légère hausse hebdomadaire des stocks de pétrole brut. Le contrat mai sur WTI abandonne 0,2% à moins de 81,5 dollars.



Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à dix ans se replie sous le seuil de 4,20% et s'éloigne encore un peu plus du pic de près de quatre mois inscrit au-delà de 4,34% la semaine dernière.





