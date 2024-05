Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: en ordre dispersé, mais le Nasdaq au plus haut information fournie par Cercle Finance • 28/05/2024 à 17:13









(CercleFinance.com) - Le Nasdaq inscrit de nouveaux records mardi en dépassant pour la première fois de son histoire la barre des 17.000 points, porté toujours par la locomotive Nvidia, mais le Dow Jones fait preuve de lourdeur, plombé par les valeurs plus défensives de la finance et de la santé.



En fin de matinée, l'indice Dow se replie de près de 0,4% à 38.925,8 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge non loin de 0,5% à 17.004 points.



Hormis l'enthousiasme entourant l'IA et Nvidia en particulier, les intervenants ont peu de raisons de faire monter les cours de manière sensible en l'absence de nouveaux indicateurs majeurs.



De retour devant leurs écrans après le week-end de 'Memorial Day', les investisseurs sont surtout dans l'attente des prochains chiffres de l'inflation PCE, qui paraîtront vendredi.



'Avec le ralentissement de l'inflation, le boom des investissements dans l'IA et un rally boursier qui s'étend aux autres classes d'actifs, on se trouve quand même dans un contexte de marché favorable aux investisseurs', estime Mark Haefele, le directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management.



Dans cet environnement, les obligations perdent un peu de leur attrait aux yeux des investisseurs et le rendement du papier à dix ans remonte à près de 4,49%, ce qui ne plombe pas le secteur technologique, au contraire.



Avec des gains de plus de 5%, Nvidia établit de nouveaux plus hauts absolus, alors que les analystes de Jefferies estiment que les indications sectorielles dont ils bénéficient actuellement laissent entrevoir encore du potentiel haussier sur le titre.



Les cours sont également soutenus par une statistique plutôt préoccupante sur le moral des ménages américains, qui pourraient conduire la Fed à devoir réduire ses taux d'intérêt afin de ne pas trop brider la croissance.



Certes, l'indice de confiance du consommateur calculé par le Conference Board est ressorti à 102 au mois de mai, après 97 en avril, alors que les économistes l'attendaient autour de 99.



Pour autant, les consommateurs aux Etats-Unis restent anxieux au sujet de leur situation future, fait valoir le ConfBoard dans son communiqué.



'Le sous-indice des anticipations s'établit ainsi pour le quatrième mois consécutif sous le seuil de 80, généralement annonciateur d'une récession en devenir', prévient l'organisation professionnelle.



Du côté sectoriel, les valeurs liées à la santé (-1,2%), à la consommation de base (-1%), à la finance (-0,8%) et à l'industrie (-0,8%) souffrent tout particulièrement lors de cette première séance de la semaine à Wall Street.





