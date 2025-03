Wall Street en ordre dispersé, les valeurs technologiques bien orientées

(AOF) - Les marchés américains ont clôturé dans le désordre malgré des chiffres de l'inflation plutôt rassurants. Les prix à la consommation ont décéléré en février à un rythme plus marqué que prévu, à une semaine du verdict de la Fed. Par ailleurs, la valse des annonces douanières se poursuit. L'Union européenne la Chine et le Canada ont dégainé leurs ripostes alors que sont entrés en vigueur mercredi les 25% de droits de douane sur l'acier et l'aluminium imposés par Donald Trump. Le Dow Jones a cédé 0,20% à 41350,93 points tandis que le Nasdaq Composite a gagné 1,22% à 17648,45 points.

Le scénario d’une prise en main opérationnelle des usines d’Intel par le plus important fondeur mondial, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), refait surface. L’action du fabricant de semi-conducteurs américain en en profité, s’adjugeant 4,55% à 20,68 dollars. TSMC aurait proposé aux concepteurs américains de puces Nvidia, Advanced Micro Devices et Broadcom de prendre des parts dans une coentreprise chargée d’exploiter les usines d’Intel, selon quatre sources au fait du dossier, rapporte Reuters. Autre poids lourd du secteur, Qualcomm aurait aussi été approché.

Les chiffres économiques du jour

L'indice des prix à la consommation américain a progressé de 2,8% en février, en rythme annuel, contre un consensus de 2,9% après 3% en janvier. La progression en rythme mensuel est de 0,2%, contre un consensus de 0,3% et après une progression de 0,5% le mois précédent. L’inflation core, mesure surveillée par la Fed, s'est élevée à 3,1% en rythme annuel, contre un consensus de 3,2%, et à 0,2% en rythme mensuel, contre 0,3% attendu.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Le groupe a lancé un programme de réduction des coûts visant à atteindre une marge opérationnelle de 8,5% d'ici 2027, contre 7,1% en 2024.

Puma s'attend à ce que la mise en place des nouveaux droits de douane pèse sur son activité en 2025.

L'équipementier dit anticiper une croissance de ses ventes ajustée des taux de change inférieure à 5% cette année, alors que le consensus de marché l'envisageait à 7%.

"Les perspectives d'EBIT pour l'année fiscale 2025 sont inférieures de 20 % au consensus", pointe UBS, qui maintient sa recommandation Neutre sur le dossier.

L'Ebit ajusté devrait ressortir entre 520 et 600 millions d'euros, contre 683 millions d'euros envisagés en moyenne par les analystes et 622 millions d'euros en 2024.

Puma emploie environ 21 000 personnes dans le monde.