Wall Street en ordre dispersé : le secteur de l'IA sous pression

(AOF) - Les marchés actions américains ont terminé en ordre dispersé sur fond d'inquiétudes autour de l'IA.Les valeurs technologiques ont été particulièrement pénalisées après les annonces de la start-up chinoise DeepSeek. DeepSeek est devenue l'application gratuite la plus téléchargée sur la boutique en ligne d' Apple aux Etats-Unis, supplantant ChatGPT, le chatbot d'OpenAI qui a lancé la course à l'IA générative fin 2022. Nvidia, géant américain des semi-conducteurs, a dévissé de près de 17%. Le Dow Jones a progressé de 0,65% à 44713 points tandis que le Nasdaq a reculé de 3,07% à 19341 points.

DeepSeek a fait perdre 1,12 trillon de dollars, soit plus de mille milliards de dollars de capitalisation aux valeurs américaines dans la première demi-heure de cotation ce lundi, selon le Dow Jones Market. Cette start-up chinoise d'IA créée en 2023 proposerait un modèle d'IA plus performant que ceux de Nvidia et d'OpenAI et beaucoup moins cher, selon plusieurs spécialistes. Si Nvidia (-16,86% à 118,58 dollars) affiche la plus forte baisse du Dow Jones, les valeurs du S&P500 les plus touchées sont celles du secteur énergétique qui ont parié sur l'IA, Vistra et Constellation.

Les chiffres économiques du jour

Les ventes de logements neufs aux Etats-Unis se sont élevées à 664 000 unités en décembre en rythme annuel, ressortant sous le consensus de 666 000. Elles s'étaient élevées à 627 000 en novembre.

1,482 million de permis de construire ont été enregistrés en décembre en rythme annuel aux Etats-Unis. Le consensus visait 1,483 million, après 1,493 million en novembre.

L'indice manufacturier de la Fed de Dallas en décembre a rebondi à 14,1 en décembre après 4,5 en novembre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Pfizer

Le Département américain de la Justice annonce que Pfizer a accepté de payer plus de 59 millions de dollars au nom de sa filiale à 100%, Biohaven Pharmaceutical Holding Company pour clore une affaire de corruption. Avant son acquisition fin 2022, Biohaven aurait sciemment suscité la soumission de fausses demandes à Medicare et à d’autres programmes fédéraux de santé en versant des pots-de-vin (kickbacks) à des professionnels de santé pour les inciter à prescrire son médicament anti-migraine Nurtec ODT. Les faits se seraient produits entre 2020 et 2022.

Tesla

Tesla a déposé une plainte auprès de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) contre les tarifs douaniers de l'UE sur les véhicules électriques fabriqués en Chine, selon un dossier publié sur le site Web de la Cour lundi et repéré par Reuters. Le constructeur américain rejoint les constructeurs chinois contre ces droits de douane introduits à la fin du mois d'octobre après une enquête anti-subventions de la Commission. Selon S&P, ils empêcheront les ventes de ces véhicules d'atteindre "le pic précédemment prévu d'un million d'unités au cours de la seconde moitié de la décennie".

US Steel

Selon les informations du Wall Street Journal, l'investisseur activiste Ancora Holdings, qui détient une participation de 0,18% dans US Steel, souhaite que le producteur américain d'acier renonce à son accord de fusion avec le japonais Nippon Steel. Le média américain rapporte qu'Ancora a l'intention de rallier les actionnaires pour évincer le directeur général de US Steel, David Burritt.

Valeurs IA

La startup chinoise DeepSeek, qui revendique un modèle d'intelligence artificielle plus performant que ChatGPT, pourrait remettre en cause le modèle économique des géants américains et devrait peser particulièrement sur le Nasdaq. Nvidia chute de près de 12% en avant-Bourse tandis que AMD et Micron reculent respectivement de 3,7% et de 6,4%.