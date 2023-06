Wall Street: en ordre dispersé, le repli domine légèrement information fournie par Cercle Finance • 22/06/2023 à 17:28

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue sans tendance claire jeudi tandis que les rendements des emprunts d'Etat remontent sur fond de durcissement des politiques monétaires des grandes banques centrales.



En fin de matinée, le Dow Jones se replie de 0,2% à 33.877,7 points, alors que le Nasdaq Composite avance de 0,2% à 13.524,2 points.



La phase de consolidation à l'oeuvre sur la place boursière américaine depuis vendredi dernier se poursuit, les investisseurs s'inquiétant de voir les grandes banques centrales poursuivre leurs hausses de taux.



Après les propos peu accommodants tenus hier par Jerome Powell, le patron de la Fed, la crainte d'une ré-accélération du resserrement monétaire a été nourrie ce jeudi par la Banque d'Angleterre, qui a averti qu'elle pourrait encore relever ses taux directeurs face à la persistance de l'inflation.



Auparavant, c'était la Banque nationale suisse (BNS) qui avait poursuivi le resserrement de sa politique monétaire en relevant son taux directeur de 25 points de base pour le porter à 1,75%.



Le resserrement monétaire concerté des banques centrales entraînent une remontée des rendements obligataires, le taux des obligations du Trésor américain à 10 ans prend six points de base à 3,78%.



Au niveau sectoriel, l'indice S&P de la consommation non-essentielle signe la plus forte progression du jour (+1,2%), suivi de celui de la technologie qui avance de 0,6%.



De l'autre côté du spectre, les valeurs de l'énergie (-1,3%), de l'industrie (-0,6%) et des matières premières (-0,7%) pèsent particulièrement sur la tendance.



Le resserrement des conditions de crédit annonce généralement une croissance du PIB plus faible et des taux de défaillance plus élevés, ce qui justifie la prudence à l'égard des secteurs les plus cycliques.



L'indice qui mesure la volatilité du S&P 500, baptisé 'indice de la peur', remonte un peu mais reste autour de 13,5 points, à ses plus bas niveaux depuis janvier 2020.



Côté valeurs, FedEx progresse de 3,3% suite à la publication de ses résultats trimestriels, marqués notamment par une amélioration de sa structure de coûts.



Amazon grimpe de 3,8% suite à des commentaires favorables des analystes de BofA, qui font du titre leur 'valeur préférée' au sein du secteur du commerce en ligne.



Tesla poursuit son repli (-0,1%) dans le sillage d'une dégradation de Morgan Stanley, principalement pour des questions de valorisation après les fortes performances enregistrées par l'action depuis le début de l'année.