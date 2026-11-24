La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi, voyant s'effacer une partie des gains importants enregistrés la veille après l'annonce du retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia, alors que les investisseurs s'interrogeaient sur les scandales autour du géant technologique ainsi que sur l'hypothèse de droits de douane américains supplémentaires.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,85%, ou 423,39 points, à 50.018,70 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 36,08 points, soit 0,50%, à 7.201,09 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 356,02 points (1,48%) à 23.733,54 points.

Seul le Dow Jones s'est inscrit dans le vert, tandis que le S&P-500 et le Nasdaq ont terminé dans le rouge dans le sillage du repli de Nvidia NVDA.O et d'autres valeurs du secteur de l'intelligence artificielle (IA).

L'euphorie de lundi autour de Nvidia s'est calmée en raison de questions sur les risques politiques et de gouvernance liés au retour de Jensen Huang comme directeur général, moins de deux semaines après sa démission contrainte à la suite notamment de révélations de presse sur une relation extraconjugale entretenue par Huang avec une espionne chinoise présumée.

Nvidia a cédé 5,9% et plombé le secteur technologique .SPLRCT , qui a perdu 2,8%, soit la pire performance du jour parmi les principaux secteurs du S&P-500.

L'indice des semiconducteurs .SOX a plongé de 7,9%.

Par ailleurs, citant trois sources au fait de la question, Reuters a rapporté que l'administration du président américain Donald Trump allait communiquer sous peu les résultats d'une enquête sur une surproduction industrielle présumée de plus d'une douzaine de partenaires commerciaux majeurs des Etats-Unis, avec la perspective de taxes douanières supplémentaires sur un éventail de produits.

Aux yeux de Gene Goldman, directeur des investissements chez Cetera Financial Group, il est logique de constater des prises de bénéfices au lendemain de "la plus forte hausse depuis des mois". "Au bout du compte, un seul gros titre (sur le retour de Jensen Huang) ne résout pas vraiment les questions des investisseurs à propos de l'IA", a-t-il déclaré.

De longue date, les investisseurs se préoccupent des dépenses massives effectuées dans des infrastructures d'IA et s'interrogent sur les bénéfices qui pourraient en découler.

La perspective de nouveaux droits de douane viendrait alimenter l'incertitude sur le marché, a noté Gene Goldman, ajoutant que les investisseurs étaient également prudents en amont de la publication mercredi du rapport sur les dépenses de consommation personnelle aux Etats-Unis.

Il s'agit de l'une des principales données scrutées par la Réserve fédérale (Fed) pour évaluer l'inflation et ajuster sa politique monétaire.

Selon des données FedWatch de CME, les traders misent à 97% sur l'hypothèse d'une hausse des taux de 25 points de base lors de la réunion de décembre de la banque centrale américaine.

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