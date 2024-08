Wall Street en ordre dispersé, la baisse des taux en ligne de mire

Un opérateur du New York Stock Exchange ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SPENCER PLATT )

La Bourse de New York évoluait en ordre dispersé jeudi, peu après l'ouverture, toujours plutôt bien orientée par la perspective d'un assouplissement monétaire imminent, alors que l'agenda économique s'étoffe en fin de semaine.

Vers 14H10 GMT, le Dow Jones cédait 0,09%, l'indice Nasdaq s'octroyait 0,14% et l'indice élargi S&P 500 glanait 0,11%.

"Le marché s'appuie sur l'idée d'une prochaine baisse de taux et sur la résistance des indices aux courants vendeurs", a commenté, dans une note, Patrick O'Hare, de Briefing.com.

La pause observée mardi n'aura été que de courte durée, et Wall Street a signé, mercredi, sa neuvième séance positive en dix journées de Bourse, avant d'ouvrir encore dans le vert pour le Nasdaq et le S&P 500, jeudi.

"Les opérateurs ont recommencé à faire ce qu'ils faisaient avant" la séance négative de mardi", a abondé Steve Sosnick d'Interactive Brokers, "c'est-à-dire acheter avec entrain."

La légère hausse des nouvelles inscriptions au chômage aux Etats-Unis la semaine dernière, publiée avant l'ouverture, n'a pas affecté l'humeur des intervenants.

En revanche, l'élan de la place new-yorkaise s'est ralenti après que l'indice compilé par S&P Global a montré une accélération du secteur des services aux Etats-Unis en août, alors que Wall Street attendait une décélération.

Le rapport de S&P Global a aussi révélé que l'inflation restait élevée pour les coûts d'approvisionnement des entreprises, qu'il s'agisse des services ou du secteur manufacturier.

Dans la foulée, les taux obligataires se sont tendus. Le rendement des emprunts d'Etat américains à deux ans ressortait à 3,98% contre 3,93% la veille en clôture.

Le marché suivra le début du symposium de Jackson Hole (Wyoming), qui réunit de nombreux banquiers centraux de la planète. Vendredi à 14H00 GMT, le président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, doit y prononcer une allocution.

"Le marché attend beaucoup de lui et je ne suis pas certain qu'il soit prêt à le lui donner", prévient Steve Sosnick. "Le risque, c'est qu'il s'en tienne à ce qu'il a déjà dit et que cela ne suffise pas au marché", qui attend une série de baisses de taux d'ici la fin de l'année.

Il arrive souvent que "le marché s'emballe, et Jackson Hole lui offre l'occasion de recalibrer" les attentes des investisseurs, au risque d'être mal reçu, insiste l'analyste.

A la cote, Paramount Global (-0,23%) ne profitait pas de l'information de plusieurs médias américains selon laquelle l'homme d'affaires Edgar Bronfman Jr a relevé son offre sur le groupe de médias de 4,3 à 6 milliards de dollars, soit sensiblement plus que celle soumis par le studio Skydance.

Les compagnies ferroviaires Canadian National Rail (CN) et Canadian Pacific Kansas City (CPKC), cotées à Toronto et New York, se contractaient légèrement, respectivement de 0,26% et 0,59% après avoir suspendu leurs opérations faute d'avoir trouvé un nouvel accord d'entreprises avec les représentants de leurs salariés.

CN et CPKC sont deux très grands acteurs du fret dans toute l'Amérique du Nord et ce lock-out (l'entreprise empêche ses salariés de venir travailler) pourrait avoir des conséquences importantes pour le transport de marchandises au Canada et aux Etats-Unis.

L'opérateur de services d'informatique à distance (cloud) Snowflake décrochait (-12,31%) après avoir publié des prévisions jugées décevantes par les analystes.

Le spécialiste des tapis de course et vélos d'appartement connectés Peloton s'envolait (+19,65%) après avoir enregistré la première croissance trimestrielle de son chiffre d'affaires depuis plus de deux ans.

Nasdaq