Wall Street: en ordre dispersé, l'élan haussier s'essouffle

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue en ordre dispersé vendredi, le récent 'rally' ayant porté les indices à de nouveaux records commençant visiblement à s'essouffler.



En fin de matinée, le Dow Jones grappille 0,1% à 39.181,7 points, tandis que le Nasdaq Composite recule de 0,1% à 17.717 points.



Les investisseurs continuent de prendre leurs bénéfices sur les grandes valeurs technologiques suite à leur mouvement de hausse des dernières semaines, qui les a amenées à établir de nouveaux plus hauts historiques.



Parmi les poids lourds des 'tech' américaines, c'est le fabricant de puces dédiées à l'IA Nvidia qui subit les prises de profits les plus appuyées, avec un repli de plus de 2% qui vient s'ajouter aux 3% déjà perdus hier.



Le titre affiche encore une hausse de plus de 155% depuis le début de l'année.



Le recul des géants de la 'tech' peut toutefois s'apparenter à un retrait technique normal, dans le cadre d'une rotation continue des portefeuilles d'avoirs.



Sur le Dow, des titres comme Cisco (+1,7%) et Intel (+1,3%) - qui avaient été largement délaissés ces derniers mois - figurent aujourd'hui parmi les plus fortes progressions de l'indice.



McDonald's (+2%) bénéficie lui aussi d'un effet rattrapage en perspective du prochain lancement aux Etats-Unis de son menu à cinq dollars, censé relancer ses ventes auprès des consommateurs les moins aisés.



Les indicateurs économiques publiés au fil de la matinée ne semblent pas avoir eu d'impact notable.



L'indice PMI composite de S&P Global s'est établi à 54,6 en estimation flash en juin, à comparer à 54,5 en données définitives pour le mois précédent, ce qui montre que la production s'est maintenant accrue continuellement pendant 17 mois de suite.



L'indice des indicateurs avancés, censé préfigurer l'évolution de l'activité économique, est lui ressorti en baisse plus forte que prévu en mai, selon le Conference Board qui dit y voir le signe d'un ralentissement de la croissance.



L'indice précurseur a baissé de 0,5% le mois dernier, à 101,2, après s'être replié de 0,6% en avril, alors que les économistes envisageaient un repli plus limité de l'ordre de 0,3%.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des bons du Trésor à dix ans repart à la hausse à près de 4,27%, mais se dirige vers un léger repli hebdomadaire.



La séance pourrait être marquée par une certaine volatilité en cette journée des 'quatre sorcières', marquée par l'arrivée à expiration de nombreux contrats d'options et de 'futures' sur indices et actions.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones avance pour l'instant de 1,5% mais le Nasdaq affiche un score quasiment stable, signe que l'indice avait besoin de marquer une pause après avoir progressé pendant sept semaines sur huit.





