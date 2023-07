Wall Street en ordre dispersé, l'atterissage de l'économie américaine satisfait

La Bourse de New York évoluait en ordre dispersé vendredi peu après l'ouverture, le marché accueillant avec flegme des chiffres de l'emploi inférieurs aux attentes, qui laissent espérer un atterrissage en douceur de l'économie américaine.

Vers 14H10 GMT, le Dow Jones rendait 0,12%, l'indice Nasdaq prenait 0,27% et l'indice élargi S&P 500 grignotait 0,03%.

L'économie américaine a créé 209.000 emplois en juin, selon le ministère du Travail, soit moins que les 220.000 attendus par les économistes.

A cela s'ajoute des révisions pour les mois d'avril et mai, qui ont amputé les chiffres initiaux de 110.000 postes créés.

Le rapport "montre que ce qu'a fait la Fed marche, car l'économie a ralenti un peu, ce qui rend possible un atterrissage en douceur", a réagi Adam Sarhan, de 50 Park Investments.

Les données "ne sont pas au niveau attendu, mais elles ne sont pas mauvaises non plus", a renchéri Chris Low, de FHN Financial.

Pour Adam Sarhan, la faible réaction des indices indique que la consolidation des derniers jours se poursuit, après que le S&P 500 a enregistré lundi son plus haut niveau en clôture depuis 14 mois.

"On s'apprête à reporter notre attention sur la saison des résultats, qui va démarrer", annonce Adam Sarhan. La campagne des publications de sociétés du deuxième trimestre démarrera ainsi jeudi avec PepsiCo et Delta Air Lines, avant une série de grandes banques américaines, le vendredi.

Certains économistes s'attardaient sur la hausse des salaires, qui a atteint 0,4% sur un mois, soit plus que les 0,3% attendus, signe que le spectre de l'inflation continue de planner sur l'économie américaine.

"Faute d'un ralentissement plus marqué de l'inflation et du marché du travail, l'orientation de la politique monétaire va rester en position offensive", a commenté, dans une note, Rubeela Farooqi, de High Frequency Economics.

Mais si les opérateurs tablent plus que jamais sur une hausse du taux directeur lors de la réunion de juillet (25 et 26), ils doutent de relèvements supplémentaires d'ici la fin de l'année.

Ce sentiment se traduisait sur le marché obligataire par une détente du rendement des emprunts d'Etat américains à 2 ans, à 4,93%, contre 4,98% vendredi en clôture.

A la cote, Levi Strauss décrochait (-5,06%) après avoir abaissé ses prévisions annuelles, notamment du fait de difficultés sur l'activité de vente aux détaillants aux Etats-Unis. La marque symbole du jean américain a vu ses ventes chuter de 22% au deuxième trimestre dans son pays d'origine.

Tesla se repliait (-0,43%) après que ses dirigeants ont co-signé, avec 15 constructeurs chinois de véhicules électriques, un document dans lequel ils s'engagent à mettre fin à la guerre des prix qui fait rage sur ce marché depuis plusieurs mois.

Dans le même secteur, Rivian était recherché (+8,96%), toujours bien orienté après avoir publié des chiffres de vente en hausses au deuxième trimestre.

Après une respiration, les valeurs de l'intelligence artificielle reprenaient leur irrésistible ascension avec, en tête, le fabricant de cartes graphiques Nvidia (+1,50%) et le spécialiste de l'analyse de données Palantir (+3,17%).

Alibaba avançait (+5,59%) après que les autorités chinoises ont infligé une amende d'environ un milliard de dollars à sa filiale de paiements mobiles Ant Group. Cette décision marque la fin d'une enquête du gouvernement qui aura duré plusieurs mois et lève l'incertitude qui pesait sur la société.

