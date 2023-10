Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: en ordre dispersé, freinée par les pétrolières information fournie par Cercle Finance • 27/10/2023 à 16:54









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue en ordre dispersé vendredi, les résultats moins bons que prévu de Chevron pesant sur le Dow Jones alors que ceux d'Amazon et Intel tirent au contraire le Nasdaq vers le haut.



Un peu plus d'une heure après l'ouverture, l'indice Dow recule de plus de 0,3% à 32.674,9 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge pas loin de 1% à 12.717,8 points.



Après des débuts timides, la 'saison' des résultats trimestriels - qui bat actuellement son plein - représente plus que jamais un important élément d'orientation pour les investisseurs.



Amazon a ainsi su rassurer Wall Street en dévoilant un bénéfice trimestriel meilleur que prévu, les réductions de coûts engagées par le géant du commerce en ligne lui ayant permis d'améliorer ses marges.



Ces annonces faisaient monter le titre de plus de 7% dans les premiers échanges, un motif de soulagement après les publications plus contrastées des derniers jours.



Autre vedette du jour, Intel grimpe de presque 10% après avoir dévoilé des résultats meilleurs que prévu et fait état de perspectives encourageantes pour la fin de l'exercice.



Avec un gain de plus de 30% depuis le 1er janvier, les 'techs' restent les plus grandes contributrices à la hausse de 7,6% enregistrée par le S&P 500 depuis le début de l'année.



Plus mauvaise performance du Dow, Chevron lâche plus de 5% suite à des résultats trimestriels inférieurs aux attentes et à l'officialisation d'un retard dans le lancement de son mégaprojet pétrolier TCO au Kazakhstan.



Les publications de Ford (-9,8%) et d'AbbVie (-4,7%) sont également sanctionnées, tandis que Hasbro (-4,6%) poursuit sa lourde correction de la veille dans le sillage d'une dégradation de BofA.



Sur le plan des statistiques, l'indice PCE des prix hors alimentation et énergie, la mesure de l'inflation privilégiée de la Réserve fédérale, a marqué le pas le mois dernier à +3,7% en rythme annuel, contre +3,8% en août, ce qui confirme la tendance au ralentissement de l'inflation.



Cet indicateur, qui apaise les craintes d'un nouveau tour de vis de la Fed, ne pèse pas trop sur les rendements des Treasuries, celui de l'emprunt à dix ans se tendant légèrement au-delà de 4,86%



Le pétrole, dont l'envolée a été l'un des faits marquants des dernières semaines sur fond de tensions au Proche-Orient, s'oriente vers un net recul sur la semaine.



Sur le NYMEX, le baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) se traite actuellement autour de 83,7 dollars, à comparer avec plus de 88,7 dollars vendredi dernier.



Sur l'ensemble de la semaine semaine, le Dow affiche pour l'instant un recul de 1,4% là où le Nasdaq cède plus de 2,1%.





