Wall Street en ordre dispersé ; FedEx bondit

(AOF) - Les indices américains évoluent en ordre dispersé. La veille, ils avaient terminé dans le vert après la décision de la Fed. Les projections de la réserve fédérale américaine d'une baisse à trois reprises des taux directeurs cette année ont rassuré les investisseurs. Côté valeurs, FedEx grimpe à New-York suite à des résultats supérieurs aux prévisions au titre de son troisième trimestre de l'année fiscale 2024. Le groupe prévoit un programme de rachat d'actions de 5 milliards de dollars. Vers 17h30, le Dow Jones perd 0,54% à 39566 points et le Nasdaq Composite grappille 0,02% à 16404 points.

FedEx (+7,35% à 284,23 dollars) bondit à New-York suite à des résultats supérieurs aux prévisions au titre de son troisième trimestre de l'année fiscale 2024, clos fin février. "FedEx a enregistré un nouveau trimestre d'amélioration de la rentabilité dans un contexte de demande qui reste difficile, grâce à un service exceptionnel et aux avantages continus de Drive", a déclaré Raj Subramaniam, PDG de FedEx. Sur cette période, le spécialiste du transport international de fret a indiqué que son résultat d'exploitation avait progressé de 19% à 1,24 milliard de dollars.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune publication d'importance n'est attendue ce jour.

Les valeurs à suivre

Lululemon

Le fabricant d'équipements de yoga, Lululemon, est attendu en forte baisse en raison de perspectives décevantes. Au quatrième trimestre, clos fin janvier, le bénéfice net a atteint 669,47 millions de dollars, soit 5,29 dollars par action, contre respectivement 119,81 millions de dollars et 94 cents par action. Le consensus s'élevait à 5 dollars. Les revenus ont augmenté de 16% à 3,21 milliards de dollars alors qu'ils étaient attendus à 3,19 milliards de dollars. A données comparables, ils ont augmenté de 12%.

Nike

Nike est attendu en baisse à Wall Street après avoir averti que son chiffre d'affaires au premier semestre diminuerait d'un faible pourcentage à un chiffre. Au troisième trimestre clos fin février, la firme américaine a publié un chiffre d'affaires quasi stable pour atteindre 12,43 milliards de dollars (12,39 milliards un an plus tôt). Le bénéfice net est ressorti à 1,2 milliard de dollars, en recul de 5% sur un an. Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, le bénéfice net est de 77 cents, contre 75 attendus et 79 cents un an plus tôt.

Reddit

Le site communautaire de discussion et d'actualités sociales, Reddit, a fixé à 34 dollars le prix de son introduction à la Bourse de New York, selon un document déposé auprès de la SEC. Il va placer 22 millions de titres au prix de 34 dollars, soit le haut de la fourchette indicative. La société est valorisée environ 6,4 milliards de dollars. Environ 15,28 millions de nouvelles actions de catégorie A seront émises. Reddit lèvera donc 519,5 millions de dollars. Des actionnaires existants vendront un peu plus de 6,7 millions de titres.