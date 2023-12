Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: en ordre dispersé dans l'attente de la Fed information fournie par Cercle Finance • 11/12/2023 à 17:07









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert sur une note hésitante lundi sur fond de remontée des rendements obligataires, alors que la Réserve fédérale doit entamer demain une réunion de politique monétaire très attendue.



En fin de matinée, le Dow Jones grappille près de 0,2% à 36.310,7 points, tandis que le Nasdaq Composite recule de 0,3% à 14.363,6 points.



Le comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) se réunit mardi et mercredi: si les marchés n'attendent aucune modification majeure, ils seront à l'affût d'éventuelles précisions sur le calendrier d'évolution des taux.



Les intervenants surveilleront également les perspectives économiques de l'institution après une série de données ayant confirmé la bonne santé de l'activité aux Etats-Unis.



'Le dernier rapport sur l'emploi montre que le marché du travail reste trop solide pour l'assouplissement d'environ 125 points de base attendue l'année prochaine par les marchés', souligne Paolo Zanghieri, économiste senior chez Generali Investments.



Mais la bonne réaction de Wall Street au chiffre meilleur que prévu des créations de postes, vendredi dernier, montre aussi que les investisseurs savent applaudir les bonnes nouvelles.



Les marchés d'actions américains sont d'ailleurs portés depuis six semaines par la perspective d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine, c'est-à-dire une croissance légèrement positive assortie d'une inflation contenue sans dégradation de l'emploi.



Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à dix ans remonte légèrement, au-delà de 4,27%, dans un climat de prudence avant la réunion de la Réserve fédérale.



Le dollar confirme sa bonne passe face à l'euro, qui revient vers 1,0745 face au billet vert, pénalisé par la perspective d'un discours plus accommodant de la part de la BCE que de la Fed.



Sur le marché de l'énergie, la perspective d'un marché mondial excédentaire du fait du ralentissement de l'activité économique mondiale empêche tout véritable redressement des prix du baril.



Le baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) se replie en conséquence de 0,2% à 71,1 dollars, toujours au plus bas depuis le début de l'été.





